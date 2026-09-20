フェネルバフチェはシュクリュ・サラジオウルで、恐ろしいほどの決定力を伴うパフォーマンスを披露し、エユプスポルを8-0で粉砕した。その内容はサッカーの試合というより、むしろファイナルサード攻略のトレーニングのようですらあった。立ち上がりからイスマイル・カルタル監督のチームは縦のレーンを外科手術のような精度で突き、ハイラインでピッチを圧縮して、アウェーの相手を絶えず守備の混乱へと追い込んだ。ライン間の流動性も際立ち、ホームチームは枠内シュート13本を記録。そのチャンスを驚異的な割合で得点へ結びつけた。

エユプスポルの構造的崩壊を加速させたのは、フェネルバフチェのアグレッシブな即時奪回と、前線4人による見事なポジションチェンジだった。スコアは両者の質の差を示しているが、戦術的な理由は、フェネルバフチェがサイドで数的優位を作り出した上で、破壊力のある折り返しを送り込む能力にある。前半終了前に4点目が決まった時点で、試合はすでにアウェーチームが敗れていた心理戦へと移行しており、ホームチームは後半、圧倒的な技術的優位の中でさらに4ゴールを加えた。

GK＆DF

エデルソン - 7/10

ブラジル人GKにとっては、90分の大半で傍観者に近い、儀礼的とも言える午後だった。それでも集中を切らさず、主に遠距離からの思い切ったシュートに対して6セーブを記録。クリーンシートを守り抜くとともに、後方からのいつも通り落ち着いた配球も見せた。

ネルソン・セメド - 8/10

セメドは右サイドで常に幅を取り、伝統的なフルバックというより第2のウインガーのような役割を果たした。持ち前のリカバリースピードで、エユプスポルが試みた数少ないカウンターの機会を封じ、彼のオーバーラップはグリーンウッドが内側へ流れるためのスペース創出に大きく貢献した。

ミラン・シュクリニアル - 8/10

このスロバキア代表DFは70分間にわたって守備陣の土台となり、空中戦ではすべて勝利。ベテランらしい統率力でハイラインを整えた。中盤へ持ち上がって最初のプレッシャーラインを破る能力により、フェネルバフチェは窒息させるような攻撃の勢いを維持できた。

ネイサン・アケ - 8/10

アケの試合の読みは申し分なく、エユプスポルのFWにボールが入る前にパスを何度もインターセプトした。左足からの配球はビルドアップに重要な要素を加え、守備から攻撃への移行を速く、かつ安全なものにした。

アーチー・ブラウン - 9/10

若きフルバックによるハイレベルなパフォーマンスだった。守備の役割を果たしながら、積極果敢な攻撃意識とのバランスも見事だった。47分にはムリキのゴールをアシストし、85分に交代するまで絶えず脅威であり続けた。

MF

マッテオ・ゲンドゥージ - 9/10

ゲンドゥージは中盤の心臓部としてテンポを支配し、難なくラインを破った。38分にはカフヴェジとの見事な連係からゴールを奪取。カルタル監督の下で、完全なボックス・トゥ・ボックスの存在へ成長していることを示した。

エンゴロ・カンテ - 8/10

ベテランMFは必要な安定感をもたらし、より創造的な選手たちが輝く土台を築いた。コンディション温存のためハーフタイムで下がるまでに、高い数のボール奪回を記録。エユプスポルに中央エリアで足場を築かせなかった。

イルファン・カフヴェジ - 10/10

トルコ人プレーメーカーによる完璧なパフォーマンスだった。カフヴェジはほぼあらゆる局面に関与し、2得点（38分、45+1分）に加え、ムリキの2ゴールを導く重要なアシストも2本記録した。そのビジョンとパスの強弱は、エユプスポルが到底対処できないレベルにあった。

攻撃陣

ケレム・アクトゥルコール - 8/10

自身は得点を記録しなかったものの、アクトゥルコールの引力が味方のためにピッチを広げた。ボールを持っていない時の動きも献身的で、相手DFを本来の位置から引き出し、7分のムリキによる先制点をアシストした。

メイソン・グリーンウッド - 9/10

グリーンウッドは高い決定力を発揮し、この日の5点目と8点目を記録した。左右両足でフィニッシュできる能力はエユプスポルのGK陣を惑わせ続け、前半終了間際のカフヴェジのゴールをアシストした場面では、進化するチャンスメークの視野も示した。

ベダト・ムリキ - 10/10

歴史的勝利の中心だった。ムリキは止めようがなく、ポジショニングの巧みさと仕留める力を示す圧巻の内容で4得点（7分、21分、47分、55分）をマーク。相手センターバックを圧倒し、連係プレーでも非常に高い技術を見せた。

途中出場＆監督

イスマイル・ユクセク - 7/10

ハーフタイムにカンテに代わって出場。中盤で高い強度を維持し、守備の切り替えの質を落とさなかった。

ロメル・ルカク - 6/10

69分にムリキとの交代で投入。得点こそなかったが、そのフィジカルの強さで消耗したエユプスポル守備陣を終盤まで引きつけた。

オウズ・アイドゥン - 8/10

非常に効果的な短時間出場だった。70分にアクトゥルコールと交代し、グリーンウッドの最後のゴールをアシスト。フェネルバフチェの選手層の厚さを証明した。

コジョ・オッポン - 6/10

残り20分でシュクリニアルに代わって出場し、大きな波乱もなくクリーンシート達成に貢献した。

レヴェント・メルジャン - N/A

終盤にブラウンとの交代で出場。戦術的な流れに影響を与えるには時間が足りなかった。

イスマイル・カルタル - 10/10

カルタル監督は戦術面のあらゆるディテールを的確に押さえていた。ハイプレスの4-2-3-1を採用した判断は、エユプスポルの4-1-4-1ブロックを完全に圧倒。ファイナルサードでのローテーションは明らかによく落とし込まれており、早い段階での交代策を含めた試合運びからは、自らのプロジェクトを完全に掌握している指揮官の姿がうかがえた。