フェネルバフチェ戦のリヴァプール選手採点：トレイ・ニョニが輝くも、イスタンブールでの守備のミスがアンドニ・イラオラに響く

共有 GOALをGoogleでフォロー

ディルク・カイトのフェネルバフチェは、カイトが名を上げたリヴァプールを相手に2度追いつき、リヴァプールの欧州での開幕からの連勝を止めた。

広告

トレイ・ニョニが25分にボレーでクラブでの初ゴールを決め、アウェーのリヴァプールが先制した。しかし4分後、メイソン・グリーンウッドのFKが壁に入っていたジェレミー・ジャケに当たり、同点となった。途中出場のアレクサンデル・イサクは69分、コーディ・ガクポのクロスをファーストタッチで頭で押し込んだ。だが、その4分後にはCKからのプレーでガクポが後方へ流したボールをアーチー・ブラウンが押し込み、再び同点に。79分にはヴェダト・ムリキがブラウンのクロスを頭で決め、勝利をもたらした。

アンドニ・イラオラ監督率いるチームはボール支配率68％、シュート22本、CK12本を記録した。それでも、許した3失点はいずれもセットプレーやハイボールへの対応ミスに起因した。リヴァプールが2試合続けて勝利を逃すのは8月以来初めてで、この敗戦により勝ち点9でリーグフェーズの順位表では5位となった。一方、フェネルバフチェは18年ぶりのチャンピオンズリーグ勝利を祝った。

以下、GOALがイスタンブールでのリヴァプールの選手たちを採点する。

GK・DF

アリソン・ベッカー（5点）： エンゴロ・カンテ、グリーンウッド、ブラウンのシュートを鋭いセーブで防いだ。しかし、ブラウンに2度目の同点ゴールを押し込まれた場面では飛び出した位置が中途半端で、ムリキに決勝点を頭で決められた場面ではゴールライン上から動けなかった。

広告 広告

ジョー・ゴメス（6点）： 右サイドバックから積極的に攻め上がり、ブラッドリー・バルコラに向けてゴール前を横切る鋭い低弾道のクロスを送った。一方、グリーンウッドとブラウンにはそれぞれ一度ずつ競り合いで上回られた。イラオラ監督が勝利を狙った66分、フロリアン・ヴィルツと交代した。

Related Topics

ジェレミー・ジャケ（5点）： グリーンウッドのFKを受けた壁の中で体を横に向け、当たったボールが同点ゴールにつながった。決勝点の場面でも、ムリキとの空中戦に敗れた3人のうちの一人だった。序盤にはヘディングシュートを枠外に放ち、相手を押して不要なFKも与えた。

フィルジル・ファン・ダイク（6点）： 主将はロメル・ルカクとのフィジカル勝負で繰り返し優位に立ち、セットプレーでも脅威となった。2本のヘディングシュートでエデルソンにセーブを強い、後半アディショナルタイムの好機ではシュートをクロスバーの上へ外した。

広告

コスタス・ツィミカス（6点）： 序盤には不用意なバックパスでカンテに好機を与え、グリーンウッドを押した場面でPKを取られずに済んだのも幸運だった。一方、イサクのゴールにつながる攻撃ではガクポと連係し、コンスタントにクロスを供給した。76分にミロシュ・ケルケズと交代した。

MF

アレクシス・マック・アリスター（6点）： 丁寧にボールをつなぎ、後半にはヘディングでエデルソンを試した。しかし、決勝点を奪うために跳び上がったムリキとの空中戦に敗れ、終盤にはケレム・アクトゥルコールへのいら立ちを募らせたファウルで警告を受けた。

広告

トレイ・ニョニ（8点）： ドミニク・ソボスライのクロスを相手が十分にクリアできず、こぼれ球をボレーで強烈に蹴り込んでリヴァプールでの初ゴールを記録。クラブ史上2番目に若いチャンピオンズリーグ得点者となった。深い位置から試合を動かし、今季の同大会でリヴァプールの選手として最多となる96本のパスを試みた。重要なインターセプトも見せ、85分にルイス・クーマスと交代した。

ドミニク・ソボスライ（6点）： ハムストリングの問題を経て先発に復帰。クロスがニョニの先制点につながったが、セットプレーからのボール供給は大半が実を結ばなかった。グリーンウッドに同点弾を許したFKを与え、2度目の同点ゴールの場面ではブラウンに背後へ抜け出された。

広告

FW

ビクトル・ムニョス（6点）： 序盤は好調で、3分にはシュートでエデルソンにCKへ逃れるセーブを強い、バルコラが頭で枠外へ流したクロスも送った。しかし、60分にはボールを持ちすぎてブラウンにシュートを許し、66分に交代した。

リオ・ングモハ（7点）： 18歳はリヴァプールで最も危険な攻撃の起点となり、カンテとグリーンウッドからファウルを誘った。後半には細かい動きで相手をかわして放ったシュートがブロックされた。66分に交代となったのは意外だった。

広告

ブラッドリー・バルコラ（6点）： 慣れないセンターフォワードの役割で活発に動いたが、好機を生かせなかった。序盤のチャンスではキックをミスし、ムニョスのクロスに合わせたヘディングは枠外へ。カーブをかけたシュートではエデルソンに弾き出された。

途中出場・監督

アレクサンデル・イサク（7点）： 途中出場から3分後、ファーストタッチでガクポのクロスを頭で決め、リヴァプールでのチャンピオンズリーグ初ゴールを挙げた。

広告

コーディ・ガクポ（6点）： イサクのゴールにつながるクロスを送ったが、CKからのプレーで後方へ流したボールがブラウンにつながり、フェネルバフチェに2度目の同点ゴールを許した。終盤にはカーブをかけたシュートを放ったが、わずかに枠を越えた。

フロリアン・ヴィルツ（6点）： 1-1の場面でイラオラ監督が勝利を狙い、ゴメスに代わって投入された。しかし、選手が密集したアタッキングサードではほとんど存在感を示せなかった。

広告

ミロシュ・ケルケズ（6点）： 76分にツィミカスに代わって出場し、前方への攻め上がりを続けたが、クロスは難なく対処された。

ルイス・クーマス（採点なし）： 85分にニョニに代わって出場した。

広告

アンドニ・イラオラ（5点）： 1-1で行った3人同時交代は、イサクとガクポの連係によってすぐに成果を上げた。しかし、セットプレーと空中戦でのチームのもろさが高くついた。アーセナル戦の敗北から5人を入れ替え、明確なストライカーを置かない前線を組んだ結果、多くのチャンスを作ったものの、決定的なフィニッシュは少なすぎた。