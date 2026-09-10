ASローマ戦（1-1）の直後、フェネルバフチェのイスマイル・カルタル監督が辞任を申し出た。これにより、試合後に（間接的に）この知らせを聞かされた選手たちも驚かされた。だが、クラブ会長アジズ・ユルドゥルムはカルタルの辞任を受理していない。

カルタルは記者会見で「私は今夜、自分の職を辞しました」と明かした。「クラブのために道を開くべく、この決断を下した。二度と戻らないつもりで辞任する。皆さん、こんばんは」

フェネルバフチェのアーチー・ブラウンは、完全に不意を突かれた選手の一人だった。得点者となったブラウンは記者からこのニュースを聞き、通訳によって確認を受けたという。「いいえ、私は知りませんでした」

ユルドゥルムによれば、カルタルの決断の背景にある理由は、試合中に彼の頭に向かって投げ込まれた水のボトルだという。トルコメディアによると、その物を投げた人物はすでに逮捕されている。

ユルドゥルム会長はカルタルの辞任を受理しなかった。「1-1の時、彼らはイスマイル監督の頭に向かって水のボトルを投げた。だから彼は悲しんでいる。それが理由だ！ チームは良いプレーをし、勝ち点1を手にした」とユルドゥルムは語った。

「私はたった今、イスマイル・カルタルと話した。私が辞めるまでは、イスマイル・カルタルが監督であり、コーチであり、何であれそうだ。私が去るまでは、彼はここを離れられない！ 彼はプレッシャーを感じていると言っていた。『私は薬を飲んでいる』とも言っていた。私も30種類の薬を飲んでいる」とユルドゥルムは続けた。

フェネルバフチェは新しいシュペル・リグのシーズンを低調にスタートし、4試合で勝ち点6。首位ガラタサライ、そしてその後ろにいるベシクタシュとの勝ち点差はそれぞれ4と3となっている。

一方で、大きな成功もあった。カルタルは最近、ゴルニク・ザブジェ、シュトゥルム・グラーツ、オリンピック・リヨンを予選で次々に退け、フェネルバフチェを2008年以来初めてチャンピオンズリーグ本戦へ導いた。

カルタルはこの夏、フェネルバフチェのトップチーム監督として2度目の復帰を果たしていた。2014-2015年と2022-2024年にも指揮を執っており、2010年から2014年まではアイクット・コジャマン、エルスン・ヤナルのアシスタントコーチも務めた。さらに現在65歳のトルコ人指揮官は、1997年から1999年にもフェネルバフチェで右腕として活動していた。



