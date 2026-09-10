フェネルバフチェのイスマイル・カルタル監督が、ASローマ戦（1-1）の直後に辞表を提出した。指揮官はこの行動で選手たちをも驚かせ、選手たちは試合後になってから（間接的に）このニュースを知らされた。ただし、クラブ会長のアジズ・ユルドゥルムはカルタル監督の辞任を受理していない。

「私は今夜、自分の職を辞しました」と、カルタル監督は記者会見で明かした。「クラブのために道を切り開くべく、この決断を下した。二度と戻らないつもりで辞任する。皆さん、おやすみなさい」

フェネルバフチェのアーチー・ブラウンは、完全に驚かされた選手の一人だった。得点者となったブラウンは記者からそのニュースを聞き、通訳によって確認を受けた。「いや、私はこれを知らなかった」

ユルドゥルムによれば、カルタルの決断の背景にある理由は、試合中に彼の頭の方向へ投げ込まれた水のボトルだという。

ユルドゥルム会長はカルタル監督の辞任を受理しなかった。「1-1だった時、彼らはイスマイル監督の頭に向かって水のボトルを投げた。だから彼は悲しんでいる。それが理由だ！ 我々のチームは良いプレーをし、勝ち点1を手にした」と、ユルドゥルムは語った。

「私はたった今、イスマイル・カルタルと話した。私が辞めるまでは、イスマイル・カルタルが監督であり、コーチであり、何であれそうだ。私が去るまでは、彼はここを離れることはできない！ 彼はプレッシャーを感じていると言った。『私は薬を飲んでいる』と彼は言った。私も30種類の薬を飲んでいる」と、ユルドゥルムは続けた。

フェネルバフチェは新しいスュペル・リグのシーズンを低調な形でスタートし、4試合で勝ち点6。これにより、首位ガラタサライと、その後ろを追うベシクタシュとの差はそれぞれ4ポイント、3ポイントとなっている。

ただし、大きな成功もあった。カルタルは最近、フェネルバフチェを2008年以来初めてチャンピオンズリーグ本戦に導いた。予選ではゴルニク・ザブジェ、シュトゥルム・グラーツ、オリンピック・リヨンを立て続けに退けていた。

カルタルはこの夏、フェネルバフチェのトップチーム監督として2度目の復帰を果たした。2014-2015年と2022-2024年にも同クラブで指揮を執っていた。さらに2010年から2014年までは、アイクート・コジャマンとエルスン・ヤナルのアシスタントコーチを務めた。1997年から1999年にかけても、現在65歳のトルコ人指揮官はフェネルバフチェで右腕として働いていた。



