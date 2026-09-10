ASローマ戦（1-1）の直後、フェネルバフチェのイスマイル・カルタル監督が辞表を提出した。指揮官のこの決断は選手たちにとっても突然のもので、このニュースを（間接的に）知ったのは試合後になってからだった。しかし、クラブ会長のアジズ・ユルドゥルム氏はカルタルの辞任を受理していない。

「私は今夜、自分の役職を辞した」と、カルタルは記者会見で明かした。「クラブの道を開くためにこの決断を下した。二度と戻らないつもりで辞任する。皆さん、こんばんは」

フェネルバフチェの選手アーチー・ブラウンは、完全に不意を突かれた選手の一人だった。得点者となったブラウンは記者からこのニュースを聞き、その後に通訳から確認を受けた。「いや、これは知らなかった」

このカルタルの決断の背景にある理由は、ユルドゥルム氏によれば、試合中に彼の頭に向かって水のボトルが投げ込まれたことだという。トルコメディアによれば、その物を投げた人物はすでに逮捕されている。

ユルドゥルム会長はカルタルの辞任を受理していない。「1-1の時に、彼らはイスマイル監督の頭に向かって水のボトルを投げた。だから彼は悲しんでいる。それが理由だ！ チームは良いプレーをしたし、勝ち点1を取った」と、ユルドゥルム氏は語っている。

「私はたった今、イスマイル・カルタルと話した。私が辞めるまでは、イスマイル・カルタルが監督であり、コーチであり、何であれそうだ。私が去るまでは、彼はここを離れられない！ 彼はプレッシャーを感じていると言っていた。『私は薬を飲んでいる』とも言っていた。私も30種類の薬を飲んでいる」と、ユルドゥルム氏は続けた。

フェネルバフチェは新たなスュペル・リグのシーズンを低調にスタートし、4試合で勝ち点6。その結果、首位ガラタサライと、それを追うベシクタシュとの差はそれぞれ4ポイント、3ポイントとなっている。

一方で、大きな成功もあった。カルタルは最近、フェネルバフチェを2008年以来初めてチャンピオンズリーグ本戦へ導いた。予選でグルニク・ザブジェ、シュトゥルム・グラーツ、オリンピック・リヨンを順に退けた。

カルタルはこの夏、フェネルバフチェのトップチーム監督として2度目の復帰を果たした。2014-2015年、そして2022-2024年にもチームの最終責任者を務めていた。さらに2010年から2014年にかけては、アイクット・コジャマンとエルスン・ヤナルのアシスタントコーチとしても活動。1997年から1999年にかけても、現在65歳のトルコ人指導者はフェネルバフチェで右腕を務めていた。



