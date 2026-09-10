ASローマ戦（1-1）直後、フェネルバフチェのイスマイル・カルタル監督が辞任を申し出た。この決断は選手たちにとっても寝耳に水で、試合後になってから（間接的に）そのニュースを知ることになった。

カルタル監督は記者会見で「今夜、私は自分の職を辞しました」と明かした。「クラブのために道を開くため、この決断を下した。二度と戻らないつもりで辞任する。皆さん、こんばんは」

フェネルバフチェのアーチー・ブラウンは、完全に驚かされた選手の一人だった。得点者となったブラウンは記者からそのニュースを聞き、その後通訳によって事実だと確認された。「いや、知らなかった」

カルタル監督が退任を決断した正確な理由は、現時点では不明だ。チームは新しいスュペル・リグのシーズンを4試合で勝ち点6と平凡なスタートとしており、その結果、首位ガラタサライとそれを追うベシクタシュとの差はそれぞれ4ポイント、3ポイントとなっている。

しかし、大きな成功もあった。カルタル監督は最近、フェネルバフチェを2008年以来初めてチャンピオンズリーグ本戦へ導いた。予選ではゴルニク・ザブジェ、シュトゥルム・グラーツ、オリンピック・リヨンを立て続けに退けていた。

カルタル監督はこの夏、2度目のフェネルバフチェ復帰を果たしていた。2014-2015年と2022-2024年にも同クラブで監督を務めている。さらに2010年から2014年にかけては、アイクト・コジャマンとエルスン・ヤナルのアシスタントコーチとしてクラブに在籍。現在65歳のトルコ人指揮官は、1997年から1999年にもフェネルバフチェで右腕を務めていた。











