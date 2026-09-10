フェネルバフチェとASローマによる見応え十分のチャンピオンズリーグ一戦は、木曜日に決着がつかなかった。イスタンブールでは、ドニエル・マレンのアシストからブライアン・クリスタンテが先制点を奪い、ローマがリード。だが後半立ち上がり直後にアーチー・ブラウンが同点弾を決め、その後も両チームにチャンスがあったものの、試合は1-1で終了した。

4人のオランダ人選手のうち3人がシュクリュ・サラジオウル・スタジアムで先発した。フェネルバフチェではネイサン・アケが先発し、ローマではマレンとデフィン・レンシュがピッチに立った。筋肉の負傷を抱えていたレンシュにとっては、これが今季初出場となった。ローマ所属の3人目のオランダ人選手、マルテン・デ・ローンは終了間際に途中出場した。

静かな立ち上がりの後、最初にチャンスを作ったのはフェネルバフチェだった。メイソン・グリーンウッドがバルトゥグ・エルマズを見つけたが、シュートはコースが甘く、ミレ・スヴィラを破るには至らなかった。ベルギー系セルビア人GKはその直後にも、ケレム・アクテュルコールのカーブシュートを防いでローマを救った。

ローマもパウロ・ディバラを起点に反撃。利き足ではない右足で放ったシュートはGKエデルソンに阻まれた。次第に試合の流れをつかんだローマは、ついに先制に成功する。鋭いドリブル突破を見せたマレンは自ら打つスペースがないと見るやクリスタンテに預け、最後はそのミドルシュートがエデルソンにとって止めようのない一撃となった。0-1。

後半立ち上がりは間違いなくフェネルバフチェの時間だった。後半開始からわずか3分で同点に追いつく。グリーンウッドが見事なスルーパスでブラウンを走らせると、ブラウンはスヴィラの頭上を抜く巧みなチップキックを決めた。1-1。

勢いに乗ったフェネルバフチェは、その後まもなく逆転していてもおかしくなかった。ヌゴロ・カンテがペナルティーエリアへ迫り、ほぼフリーの2人から選べる場面を迎える。フランス人MFはヴェダト・ムリキを選択したが、シュートは好守を連発していたスヴィラに阻まれた。

その後はローマが再び主導権を握り、ディバラがアクテュルコールに倒された場面では一度PKかと思われた。しかしファウルはエリアのすぐ外だったことが判明し、与えられたのは「わずかに」FKのみ。ディバラはそのリスタートを巧みにマレンへ合わせたが、ファーを狙ったシュートはブロックされた。

見応えある一戦の中で、レンシュはその後ローマにとって大きな働きを見せた。トルコ勢のシュートコースをうまく変え、スヴィラが決定的に見えた一撃に何とか手を添える時間を作った。アケも試合終了間際に2-1へあと一歩まで迫ったが、ヘディングシュートはクロスバーを直撃した。



