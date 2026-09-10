フェネルバフチェとASローマによる見応え十分のチャンピオンズリーグ戦は、木曜に決着がつかなかった。イスタンブールでは、ドニエル・マレンのアシストからブライアン・クリスタンテが決め、ローマが先制。ハーフタイム直後にアーチー・ブラウンが同点弾を挙げ、その後も両チームにチャンスはあったが、1-1のまま終了した。

4人のオランダ人選手のうち3人がシュクリュ・サラジオウル・スタジアムで先発した。フェネルバフチェではネイサン・アケが先発し、ローマではマレンとデフィン・レンシュがスタメン入り。筋肉系の負傷に苦しんでいたレンシュにとって、これが今季初出場となった。ローマに所属する3人目のオランダ人、マルテン・デ・ローンは試合終了間際に途中出場した。

立ち上がりは落ち着いた展開だったが、最初に危険な場面を作ったのはフェネルバフチェだった。メイソン・グリーンウッドがバルトゥグ・エルマズを見つけたものの、シュートはコースが甘く、ミレ・スヴィラを破るには至らない。その直後にもベルギー＝セルビア系GKがローマを救い、ケレム・アクテュルコールのカーブシュートに対応した。

ローマもパウロ・ディバラのチャンスで応戦したが、利き足ではない右足のシュートはGKエデルソンに阻まれた。次第に試合の流れをつかんだローマは、ついに先制する。力強いドリブル突破を見せたマレンは自ら打つスペースがないと見ると、クリスタンテへ落とす。すると、そのミドルシュートはエデルソンも止められず、0-1となった。

後半立ち上がりは疑いなくフェネルバフチェの時間だった。後半開始からわずか3分ほどで同点に追いつく。グリーンウッドが絶妙なスルーパスでクラスを見せつけると、ブラウンが見事なチップキックでスヴィラの頭上を抜いた。1-1。

勢いに乗ったフェネルバフチェは、その後まもなく逆転していてもおかしくなかった。エリア手前まで持ち上がったエンゴロ・カンテには、ほぼフリーの選手が2人いた。フランス人MFはヴェダト・ムリキを選択したが、シュートは好守を連発していたスヴィラを破れなかった。

その後はローマが再び主導権を握り、ディバラがアクテュルコールに倒された場面では一時PKかと思われた。しかし、ファウルはエリアのわずか外と判定され、与えられたのは「わずかに」FKのみ。ディバラはそのFKを巧みにマレンへ合わせたが、ファーを狙ったシュートはブロックされた。

見応えある一戦では、その後レンシュがローマにとって大きな働きを見せた。トルコ勢のシュートコースを変える形で防ぎ、スヴィラが決まったかに見えたボールに何とか手を添える時間を作った。試合の最終盤にはアケがさらに2-1に迫ったが、ヘディングシュートはクロスバーに直撃した。



