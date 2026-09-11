フェネルバフチェの混乱は金曜日、ついに極限に達した。ASローマとのチャンピオンズリーグ戦（1-1）から一夜明け、試合後に辞任した指揮官イスマイル・カルタルが行方不明となり、トレーニングではディルク・カイトがゼキ・ギョレとともにチームを率いている。トルコ人記者ヤーウズ・サブンジュオールが伝えた。

カイトはこの夏からフェネルバフチェでアシスタントコーチを務めており、そのためカルタルの代役を（当面）担っている。サブンジュオールによれば、クラブ首脳陣はこの日のうちにカルタルと話をしたい考えだという。

ただ問題は、フェネルバフチェがそもそも指揮官と連絡を取れるのかどうかだ。サブンジュオールは、カルタルが携帯電話の電源を切っており、現在連絡がつかないと報じている。

この異例の事態は、イスタンブールでの異様な木曜夜を受けてのものだ。フェネルバフチェはチャンピオンズリーグでASローマと1-1で引き分け、その後カルタルは記者会見の場で、トルコの名門クラブの監督を辞任すると完全に予想外の形で発表した。

その少し前まで、カルタルは選手たちを大いに誇りに思うと語っていた。「今夜、私は選手たちを祝福し、そして辞任する。これまで私が受けてきたすべての支援に対し、サポーター、メディアの皆さん、私のスタッフ、そして選手たちに感謝したい」と述べ、自身の退任を明らかにした。

カルタルは、この決断はフェネルバフチェの利益を考えて下したものだと説明した。「私はクラブのために道を開くべく、この決断を下した。私たちはチームとしてこの決断を一緒に下した」と指揮官は語り、さらに同じ役職で再び戻るつもりはないとも話した。

しかし、会長アジズ・ユルドゥルムはカルタルの決断を受け入れることを拒否した。「彼は引き続き我々の監督であり、そのことは彼にも伝えた。私たちは一緒に進んでいくし、家族のようなものだ。私が去るまでは、彼が引き続き監督だ」と会長は明かした。

ユルドゥルムによれば、カルタルの決断の背景には、試合中に彼の頭に向かって投げつけられた水のボトルがあったという。トルコメディアによると、その物を投げた人物はすでに逮捕されている。