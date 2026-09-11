フェネルバフチェを巡る混乱は金曜、完全なものとなった。ASローマとのチャンピオンズリーグ戦（1-1）から一夜明け、試合後に辞任したイスマイル・カルタル監督が行方不明となり、トレーニングではディルク・カイトがゼキ・ギョレとともにチームを指揮している。トルコ人記者ヤーウズ・サブンジュオールが伝えた。

カイトはこの夏からフェネルバフチェでアシスタントコーチを務めており、そのためカルタルの代役を（暫定的に）務めている。サブンジュオールによると、クラブ首脳陣はこの日のうちにカルタルと話し合いたい考えだという。

ただ、問題はフェネルバフチェがそもそも指揮官と連絡を取れるかどうかだ。サブンジュオールは、カルタルが電話の電源を切っており、現在は連絡がつかないと報じている。

この異例の事態は、イスタンブールでの奇妙な木曜夜を受けたものだ。フェネルバフチェはチャンピオンズリーグでASローマと1-1で引き分け、その後の記者会見でカルタルは、トルコの強豪クラブの監督を辞任すると完全に予想外の形で発表した。

その少し前には、カルタルは選手たちについて誇りを感じていると長々と語っていた。「今夜は選手たちを祝福し、私は辞任する。これまで受けてきたすべての支援に対し、サポーター、メディアの皆さん、スタッフ、そして選手たちに感謝したい」と、その後に退任を明らかにした。

カルタルは、自身の決断はフェネルバフチェの利益のために下したものだと述べた。「私はクラブの道を切り開くためにこの決断を下した。この決断はチームとして一緒に下したものだ」と指揮官は語り、さらに同じ職務で再び戻るつもりはないとも話した。

しかし、会長アジズ・ユルドゥルムはカルタルの決断を受け入れることを拒んだ。「彼は引き続き我々の監督であり、そのことは本人にも伝えた。我々は一緒に進んでいく。我々は家族のようなものだ。私が去るまでは、彼が引き続き監督だ」と会長は述べた。

ユルドゥルムによれば、カルタルの決断の背景にある理由は、試合中に頭に向かって投げつけられた水のボトルだという。トルコメディアによると、その物を投げた人物はすでに逮捕されている。