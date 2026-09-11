フェネルバフチェでは木曜夜、ASローマとのチャンピオンズリーグの一戦後に注目すべき事態が起きた。トルコの名門クラブは1-1で引き分けた後、イスマイル・カルタル監督が記者会見の場で突如として退任を発表し、大きな驚きを呼んだ。

この発表はまったくの寝耳に水だった。というのも、カルタル監督はその少し前まで、選手グループへの誇りをたっぷりと口にしていたからだ。しかも、この指揮官は6月からフェネルバフチェの監督に就任したばかりで、指揮を執ってまだ数カ月しかたっていない。

「私はここに来て3カ月になる。シーズン開幕から選手たちと一緒にトレーニングを行い、キャンプもこなしてきた。会長とフロントはあらゆる面で私たちを助けようとしてくれた。本当に素晴らしい日々だった」とカルタル監督は語った。

その後、指揮官はローマ戦が自身にとってフェネルバフチェでの最後の試合になることを明らかにした。「今夜は選手たちを祝福し、辞任する。これまで受けてきたすべての支えに対して、サポーター、メディアの皆さん、スタッフ、そして選手たちに感謝したい」

カルタル監督は、この決断がクラブの利益のためのものだと強調した。「私はクラブの道を切り開くためにこの決断を下した。私たちはチームとしてこの決断を一緒に下した」と指揮官は述べた。

それだけではなく、カルタル監督は今後同じ役職で戻ってくるつもりはないとも語った。「私はフェネルバフチェ、選手たち、そして今後ここに来る監督たちを助けたい。だからこそ、まだ早いこのタイミングで、この役職に戻るつもりを持たずに身を引く」

しかし、アジズ・ユルドゥルム会長はこれについてまったく異なる考えを持っており、カルタル監督の退任を受け入れないと直ちに明言した。「彼は引き続き我々の監督であり、そのことは本人にも伝えた。私たちは一緒に続けていく。家族のようなものだ。私が去るまでは、彼が監督であり続ける」

選手グループ内でも、カルタル監督のこの異例の決断を知っていた者は誰もいなかった。ローマ戦で1-1のゴールを決めた左サイドバックのアーチー・ブラウンは、この知らせを受けると目に見えて驚いた反応を示した。「どういうことですか、辞めたって？ 何ですって？ 監督を？ そんなの何も知りませんでした」と、ブラウンは報道陣の前で居合わせた記者たちに語った。







