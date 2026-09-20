フェネルバフチェは日曜、トルコ・シュペル・リグで圧勝した。イエロー・カナリーズはカドゥキョイでエユプスポルを実に8-0で下した。前半のうちにヴェダト・ムリキの2得点、メイソン・グリーンウッド、マッテオ・ゲンドゥージ、イラン・ジャン・カフヴェジのゴールで5-0と大差をつけると、後半にはムリキがハットトリックを完成させ、さらに4点目も記録。最後はグリーンウッドが試合を締めくくった。

フェネルバフチェは4分もかからず先制した。ホームチームはPKを獲得し、グリーンウッドが落ち着いてファーサイドへ流し込み、1-0とした。

エユプスポルは完全に圧倒され、先制点の直後にはムリキに2点目も許した。ケレム・アクトゥルコールの鋭いクロスに対し、ムリキがファーで押し込んだ。

前半半ばにはスコアボードに3-0が表示された。GKホラティウ・モルドヴァンはグリーンウッドのシュートへの対応が甘く、こぼれ球をムリキにネットへ蹴り込まれた場面ではなすすべがなかった。

前半終了の笛までに、さらに2ゴールが生まれた。まずゲンドゥージがモルドヴァンのニアを破って4-0。続いてイラン・ジャンがグリーンウッドのアシストから冷静に決めた。

後半も立ち上がりからまったく静かな展開にはならなかった。再開から2分も経たないうちに、ムリキがこの日3点目をマーク。あまり説得力のないプレーぶりだったモルドヴァンの背後へシュートを突き刺した。

アトレティコ・マドリーからのレンタルでプレーする28歳のルーマニア人GKは、55分にも再び失点した。今度はCKからのムリキのヘディングに対応できず、7-0となった。

その後のフェネルバフチェは明らかにペースを落としたが、それでも終了10分前に8-0とした。流れるような攻撃からオグズ・アイドゥンが横に流し、グリーンウッドはそのパスに足を合わせるだけだった。



