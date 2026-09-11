フェネルバフチェはイスマイル・カルタル監督の退任を受け入れたようだと、トルコメディアが金曜午後に報じた。同クラブは指揮官の翻意を促すことができず、当面はディルク・カイトが暫定監督としてチームを率いることになる。

カルタル監督は木曜夜、ASローマとのチャンピオンズリーグ戦後に大きな驚きをもたらした。フェネルバフチェは1-1で引き分け、その後の記者会見で指揮官がまったく予期されていなかった辞任を発表した。

その少し前まで、カルタル監督は自軍の選手たちを手放しで称賛していた。「今夜は選手たちを祝福し、私は辞任する。これまで私が受けてきたすべての支援に対して、サポーター、メディアの皆さん、私のスタッフ、そして選手たちに感謝したい」と語った。

指揮官は、この決断をトルコの名門クラブの利益のために下したと説明した。「クラブのために道を開くべく、この決断を下した。私たちはチームとしてこの決断をともに下した」とカルタル監督は述べ、さらにフェネルバフチェの監督として復帰する意思はないことも明かした。

アジズ・ユルドゥルム会長は当初、カルタル監督の退任に協力することを拒んでいた。「彼は我々の監督であり、そのことは彼にも伝えた。私たちは一緒に続けていく。家族のようなものだ。私が去るまでは、彼が監督であり続ける」と、この驚きの発表後に会長は反応していた。

しかし金曜日になり、カルタル監督の復帰はますます可能性が低くなっていることが明らかになった。指揮官は練習に姿を見せず、ジャーナリストのヤウズ・サブンジュオールによれば携帯電話の電源を切っており、クラブ首脳陣とも連絡が取れない状態だったという。その後、カイトがゼキ・ギョレとともに練習を指揮した。

トルコメディアによれば、フェネルバフチェはすでにカルタル監督の退任を受け入れたという。クラブ首脳陣は残留するよう説得を試みたものの成功せず、少なくとも当面はカイトがトップチームを任されることになったようだ。

カイトはトップチームとともに、来週月曜日に行われるガジアンテプとのアウェーでの次節リーグ戦に向けて準備を進めている。