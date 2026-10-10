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ライブ
FenerbahceImago
Jonathan van Haaster
翻訳者：

フェネルバフチェが敵地で大勝を収め、スュペル・リグ3位に浮上した

リゼスポル 対 フェネルバフチェ
リゼスポル
フェネルバフチェ
スーパーリグ

フェネルバフチェは土曜日、トルコ・シュペル・リグで取りこぼさなかった。黄色いカナリア軍団はアウェーでチャイクル・リゼスポルに0-3で勝利し、この白星で首位ガラタサライに勝ち点3差、そして驚くほど好調なアメドスポルに1差としている。

オランダ代表のネイサン・アケがミラン・シュクリニアルとセンターバックを組んだフェネルバフチェは、開始15分足らずで先制した。マッテオ・ゲンドゥージ、ケレム・アクトゥルコールを経由してボールがマルコ・アセンシオの足元に渡ると、相手に当たったシュートが幸運にもゴールへ吸い込まれ、0-1となった。

フェネルバフチェは長い時間にわたって突き放すことができなかったが、後半に入ってイスタンブールの強豪はついに追加点を挙げた。イルファン・ジャン・カフヴェジがボールを受けると、左足で見事にファーサイドへ流し込んだ。

リゼスポルは完全に崩れ、その直後に3点目も許した。途中出場のロメル・ルカクがオグズ・アイドゥンへつなぐと、ドリブルを許したアイドゥンが鮮やかなシュートを決め、0-3となった。

フェネルバフチェはここから慌ただしい数週間に目を向けることができる。今後はアストン・ビラ（アウェー）、アランヤスポル（ホーム）、スラビア・プラハ（ホーム）、ガラタサライ（アウェー）との試合が続く。


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