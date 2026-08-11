フェネルバフチェがチャンピオンズリーグのプレーオフ進出を決めた。イエロー・カナリーズはイスタンブールでの第1戦（2-0）に続き、オーストリアでもシュトゥルム・グラーツを上回り、0-1で勝利。後半にアンダーソン・タリスカがPKを決めたフェネルバフチェは、プレーオフでオリンピック・リヨンまたはスパルタ・プラハと対戦する。

フェネルバフチェはトルコでの一戦でシュトゥルムを大きく上回っていたが、「わずか」2-0の勝利に終わり、2試合合計の勝負を早々に決め切ることはできなかった。そのためシュトゥルムにも希望は残っていたが、本拠地でも得点を奪えなかった。

フェネルバフチェは第2戦でも、イスタンブールで見せていた流れを継続。チャンスを作り続けた。タリスカのニアへのシュートでは、シュトゥルムのGKダニール・フジャコフが対応を強いられた。

ネイサン・アケがミラン・シュクリニアルとセンターバックのコンビを組んだフェネルバフチェでは、タリスカに加えてメイソン・グリーンウッドもたびたび脅威となった。1ゴールを挙げた先週とは対照的に、火曜日は得点は生まれなかった。

後半半ば、シュトゥルムのDFペーター・ペトロヴィッチがタリスカへの対応で後手を踏み、倒されたタリスカが獲得したPKをその数秒後に自ら沈めて0-1とした。

終了15分前にはヤコブ＝ペーター・ヘडलが好機を決め切れず、これで2試合合計の勝負から緊張感は完全に消えた。フェネルバフチェは0-2に突き放すことこそできなかったが、まったく問題にはならなかった。

試合は0-1のまま終了し、イスマイル・カルタル監督率いるチームはチェコかフランスでのプレーオフに臨むことになった。



