フェネルバフチェがリヴァプールに歴史的勝利、トルコメディアはディルク・カイトについて同じことを報じる

フェネルバフチェがリヴァプールに3-2で劇的な勝利を収め、トルコは歓喜に沸いている。ディルク・カイト暫定監督が指揮を執り、今季のチャンピオンズリーグ初勝利を挙げた。

今季のフェネルバフチェはここまで混乱が続き、トルコ・シュペル・リグでは期待外れの6位にとどまっている。クラブを立て直すため、エムレ・ベロゾールがすでに監督に就任したが、水曜日のリヴァプールとのチャンピオンズリーグの試合では、まだベンチに入っていなかった。

そのため、カイトがもう一度チームの指揮を執ることになった。トルコメディアが伝える通り、その結果は素晴らしいものとなった。Fanatikは「フェネルバフチェが18年7カ月以上ぶりにUEFAチャンピオンズリーグで勝利を挙げた」と喜びを伝えた。Haber Globalも「劇的な逆転勝利だ。しかも相手は、ディルク・カイトがレジェンドとされるクラブだった」と続けた。

Fotomacは、フェネルバフチェがカイトとともに歩み続けると確信している。「歴史的な勝利だった！ まだ何も決まっていないが、カイトへの信頼はある」

試合後、カイト自身も、クラブが自分にとって大きな意味を持つだけに誇らしいと語った。「そこで学んだことの一つは、決して諦めないことです。誰も信じていませんでした。今日、私たちがやろうとしたのは、力を合わせてチームに活力を取り戻すことでした。エムレの成功を願っています。明日、選手たちが前向きな気持ちで練習に向かう姿を見るのが楽しみです」

選手たちの喜びも大きかった。「リードされていた時でさえ、勝てると感じていました。カイト、コーチングスタッフ、選手たち、ファンを祝福したいです。この試合では、全員で戦い、苦しい時間を耐え抜かなければならないと分かっていました」とメイソン・グリーンウッドは語った。

水曜日の試合後もカイトがフェネルバフチェに残るかどうかは、依然として不透明だ。ベロゾールを中心に新たなスタッフ体制が組まれる可能性もある。カイトは「会長は私に、この素晴らしいクラブにいる機会を与えてくれました。会長が私をここに置きたいと思い、エムレもそれに同意する限り、続けていきます」と語った。