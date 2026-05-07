フェデリコ・バルベルデは、オーレリアン・チュアメニに頭部を負傷させられたという主張を否定し、「単なる事故」と語った。

フェデリコ・バルベルデが、チームメイトのオーレリアン・チュアメニとの口論についてコメントした。スペインメディアによると、2人は水曜と木曜に口論となり、木曜日にはバルベルデが頭部を負傷して病院に搬送された。

バルベルデはインスタグラムで「連戦の疲労とフラストレーションが重なり、トレーニング中にチームメイトとトラブルになった」と説明した。

「どのロッカールームでも起こり得ることで、通常は内部で解決します。しかし今季タイトルを逃したことで、レアル・マドリードは厳しく監視され、小さなことも大きく報じられます。」

「今日また意見のぶつかり合いはあった。 口論の最中に誤ってテーブルにぶつかって額に小さな切り傷ができ、検査のために病院へ行った。チームメイトが僕を殴ったことは一度もなく、僕も彼を殴っていない。みんなが「殴り合いだった」「故意だった」と考えるほうが簡単なのは理解している。だが、事実は違う。

「この状況への怒り、そして全力で戦っても終盤戦を乗り切るのに苦しむチームメイトの姿が、私を口論へと駆り立てた」

「申し訳ありません。本当に申し訳ないです。私にとっても辛い状況です。レアル・マドリードは私の人生で最も重要なもののひとつであり、無関心ではいられません。」

「些細なことが積み重なり、意味のない争いになる。私のイメージは傷つき、疑念が生じる。でっち上げ話が広まり、中傷が飛び、事態は悪化するだろう。ピッチの外で意見が違っても、試合が始まれば消える。 それをスタジアムで守らねばならないなら、私が先頭に立つ。」

「シーズン終了までは公に発言するつもりはなかった。CLで敗退し、怒りや悔しさを胸に秘めていた。また1年を無駄にしたと感じ、SNSに投稿する気にはなれなかった。私が示すべきはピッチでの姿だけだと思いつつ、それは果たせたと感じている。」

「だからこそ、この状況で最も悔しい思いをしているのは私だ。医療上の判断により、次の試合（FCバルセロナ戦、編注）に出場できないからだ。私は常に全力を尽くし、限界まで頑張ってきた。今、それができないことが誰よりも私を苦しめている。私はクラブとチームメイトのために、彼らが必要と考えるあらゆる決定に協力する用意がある。ありがとう。」