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29歳のフェデリコ・キエーザは、あと何シーズンを失うつもりなのか。リヴァプールでの2025-26シーズンをベンチやスタンドから見守って過ごした後、今季も同じような形で始まった。1997年生まれのキエーザは、ここまで今季1試合の出場にとどまり、プレー時間は2分。2024年夏以降、リヴァプールでは計51試合に短時間出場し、5ゴールを挙げている。

少ない。あまりにも少ない。2022年1月の重傷を負う前の、圧倒的なキエーザを思えばなおさらだ。その負傷は彼のキャリアに影響を及ぼした。だが、負傷後のキエーザにとっても出場機会はあまりに少ない。再発への不安がイタリア代表との関係を終わらせたことを踏まえても、もっと多くのものを望めるはずであり、望むべきでもある。

夏と冬の移籍市場が開くたびに、キエーザのセリエA復帰の可能性が話題になる。冬の移籍市場が近づく今季も例外ではない。これまで、元ユヴェントス、フィオレンティーナのキエーザがイタリアのリーグに戻るうえで主な障害となってきたのは、移籍金（リヴァプールは2024年に投じた1250万に対し、完全移籍で1500万を要求。レンタルは認めていない）と年俸だ。キエーザがリヴァプールで受け取る年俸は750万で、イタリアではどのクラブも提示できない額だ。29歳の選手について取り沙汰されるこれらの金額は、2026年のイタリアサッカー界には到底手が届かない。

今年の新たな要素は、リヴァプールとの契約満了（2028年6月30日）が近づくにつれ、移籍金（あるいはレンタルを容認する可能性）と年俸の両面で状況が変わり得ることだ。キエーザも現在の収入を2シーズン以上に分散して受け取ることに、より前向きになる可能性がある（年俸400万の3年契約も選択肢となり得る）。

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では、キエーザに関心を持ち得るクラブはどこか。上位クラブにも、その次の層にも候補は少なくない。インテル、ミラン、ナポリ、ローマに加え、コモとラツィオも見逃せない。一方、ユヴェントスへの復帰は遠そうだ。負傷者がいることを差し引いても、攻撃的なサイドの選手は豊富にそろっている。

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キエーザがイタリア復帰の可能性について最後に語ったのは昨夏のこと。『ガゼッタ・デッロ・スポルト』のインタビューで、こう話している。「イタリアはもう終わった話か？ いや、もう一度主役になりたい。でも、そのためには所属クラブでシーズンに1000分以上プレーしなければならない。これほど出場時間が少なければ、どこにもたどり着けない。イタリアに戻りたい。心の中にはユーヴェがある」

キエーザはさらにこう続けた。「コモは選択肢か？ どんな可能性にもオープンだ。大事なのはプレーすること。先発でなければならないと言うつもりはない。どこであれ、ポジションを争う準備はできている。ファブレガスはトップクラスの監督だ。コモがこれほどのチームになるとは誰も想像していなかっただろう。見ていても美しいチームだ。ただ、チャンピオンズリーグにユーヴェが行けなかったのは残念だった」

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キエーザにとって、イタリア復帰以外の選択肢にはリヴァプールへの残留、あるいはプレミアリーグの中下位クラブへのレンタル移籍がある。最後に、排除できない可能性としてサウジアラビアへの移籍もある。年俸面の希望を満たしつつ、プレッシャーがそれほど大きくない環境で、ようやく継続的にプレーできる選択肢だ。