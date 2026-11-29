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ダニ・オルモがバルセロナの勝負を決めるスター選手としての存在感を改めて示した。日曜日の夜、リアソールで行われたラ・リーガ第14節、敵地でのデポルティーボ・ラ・コルーニャ戦で、オルモはチームのリードを生み出す主役となった。クラブとサポーターにとって、さまざまな意味を持つ一戦である。

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バルセロナが主導権を握るのに時間はかからなかった。キックオフからわずか85秒、ラミン・ヤマルが先制点を挙げたのだ。起点となったのはペナルティエリア内でのダニ・オルモの機転である。オルモがボールをスルーしてデポルティーボの守備陣を混乱させると、ボールを受けた若きウインガーは迷わずネットに流し込んだ。

この早い時間の先制点で首位チームはいきなり優位に立ったが、ホームチームも屈しなかった。リアソールのスタンドが熱気に包まれる中、わずか数分後に反撃に成功した。

9分、ガボン代表のピエール＝エメリク・オーバメヤンが試合を振り出しに戻した。正確なスルーパスを受けると、フィジカルの強さを生かしてバルセロナのDFパウ・クバルシに競り勝ち、飛び出してきたGKジョアン・ガルシアの頭上を見事に越すシュートを決めた。ガルシアは止めることができなかった。

オーバメヤンのゴールで試合は再び緊迫感を帯び、バルセロナは早急にリードを取り戻す必要に迫られた。一方のホームチームは、ホームの利と大観衆の後押しを生かして首位チームの不意を突こうとしていた。

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バルセロナの反撃はすぐに実を結んだ。21分、ダニ・オルモが組織的な攻撃を力強いヘディングでゴールに結びつけ、再びリードをもたらした。右サイドからゴードンが送った正確なクロスに合わせたものだ。

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この場面はゴードンの鋭い仕掛けから始まった。ゴードンは巧みなテクニックでミラをかわすとゴールライン際まで切り込み、クロスを送る。これが絶好の位置にいたオルモに届き、攻撃的MFは頭でネットを揺らした。至近距離で止めようとしたGKレオ・ロマンも及ばなかった。

オルモのゴールは単にスコアを動かしただけではなく、試合の流れに対する彼の大きな影響力を裏付けるものとなった。ラミン・ヤマルの先制点に絡んだうえで、自らチームに再びリードをもたらしたのである。

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こうしてオルモはバルセロナの2ゴールに直接関与した。チームの攻撃陣における価値、そしてオフ・ザ・ボールの動きでもフィニッシュでも違いを生み出せる能力を改めて証明した形だ。

オルモのキャリアに新たな歴史的記録

一方、データ専門アカウント「ミスター・チップ」は、このスペイン人スターに関する注目すべき記録を紹介した。それによると、デポルティーボ・ラ・コルーニャ戦でのゴールはオルモにとってラ・リーガ通算19点目であり、同リーグで初めてヘディングで決めたゴールだという。

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このデータにはさらなる意味がある。オルモがバルセロナのユニフォームを着て全公式戦で記録したヘディングでのゴールはこれまで1点のみで、それは2025年のチャンピオンズリーグ準決勝第2戦、インテル戦でのものだった。この試合はイタリアのチームが4-3で勝利している。

バルセロナにとってこの一戦は大きな意味を持つ。ライバルのレアル・マドリーがデポルティーボ・アラベスに1-2で敗れて足踏みしたこともあり、バルセロナは勝ち点3を手にしてラ・リーガ首位の座を固めることを狙って試合に臨んだ。

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勝利すれば、最も近いライバルとの差を広げ、タイトル争いで追う側のチームに新たな打撃を与える絶好の機会となる。

また、今回のリアソール遠征は特別なものでもある。バルセロナがこのスタジアムを訪れるのは8年ぶりで、さらに11月29日のクラブ創立127周年とも重なった。バルセロナのサポーターにとっては一層特別な機会となり、価値ある勝利でクラブ創立記念日を祝うことを願っている。