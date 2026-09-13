ナチョ・フェリは日曜午後、PECズヴォレ戦でフェイエノールトのために2点ではなく3点を決めた。歴史的な7-0の勝利の直後、ジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルスト監督は主審アレックス・ボスから、先制点も最終的にスペイン人FWの得点として記録されたと伝えられた。

0-1は当初、フェリのシュートがPECのDFシモン・グラーフスに当たってGKの背後に入ったことで、シモン・グラーフスのオウンゴールと記録されていた。しかし、試合後にファン・ブロンクホルスト監督はESPNで「たった今、主審から最初のゴールもナチョ・フェリの得点になったと聞いた」と語った。「彼にとってハットトリックになったのはうれしいことだ」

フェリにとってこれは、ズヴォレでいきなりフェイエノールトでの公式戦初ゴール3つを記録することを意味する。「ストライカーなら、新しいチームでまだ点を取っていない時は、1ゴールでもいつだって歓迎だ。まして3点ならなおさらだ」とファン・ブロンクホルスト監督。その指揮官は、アタッカーがますます良い状態になってきていると見ている。

「シーズン序盤よりもずっとフィットしていると思う」と指揮官は続けた。「だからこそ、彼を起点にプレーすることもできる。彼はボールを収められるし、ペナルティーエリア内でのポジション取りもどんどん良くなっている。だから今日も3回決めたんだ」

ファン・ブロンクホルスト監督は、開始1分からPECを完全に圧倒したフェイエノールトのパフォーマンスにとりわけ満足している。「1分から本当に良いプレーができていたと思う。非常にアグレッシブで、非常にダイナミックで、非常に速かった。個人的には、私が自分のチームに見た中でも、おそらく最高のハーフだったかもしれない」

指揮官によれば、その支配力はとりわけ自分たちのプレーによるものだったという。「相手にスペースを与えず、ボールを失っても、ほとんどすぐに取り返していた。試合を本当に支配するには、それしかない」

ファン・ブロンクホルスト監督は、ヒヴァイロ・リードとアニス・ハジ・ムサにも賛辞を送った。「今日はヒヴァイロの持ち味が見えた。オーバーラップ、右サイドでの連係、適切なタイミングで顔を出すこと、そしてアシストをすることだ。フィジカル面でも守備面でもしっかり戦えているし、私にとってはとても完成度の高い選手だ」

ハジ・ムサも2ゴールでこの大勝に大きく貢献したが、ファン・ブロンクホルスト監督を満足させているのは何より全体像だ。「結果と勝ち点3は素晴らしいが、何よりこれは今後自分たちが進んでいきたい形だ。選手たちにはこう言った。これが自分たちの天井で、あとはこれを維持するだけだと。それが最も難しいことであり、同時に自分たちが挑みたいチャレンジでもある」