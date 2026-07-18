フェイエノールト、TSGホッフェンハイムから増額オファーを受ける

FR12によると、ホッフェンハイムはザウアー獲得を継続。週末にフェイエノールトへ条件を改善したオファーを提示し、20歳FWの移籍合意を期待。交渉は続いている。

今移籍期間の早い段階でも同クラブはフェイエノールトの本拠地「デ・クープ」に接触したが、最初の提案は不十分と判断された。それでもホッフェンハイムは関心を捨てず、新たな金銭オファーでロッテルダムのクラブを説得しようとしている。

本人もドイツ移籍に前向きで、ブンデスリーガでより安定した出場機会を得られると期待している。

フェイエノールトは2028年半ばまで契約が残っているため、移籍を急ぐ必要はない。同クラブの金銭的条件を満たす場合のみ、交渉が再開される。

スロバキア代表の同選手は2023年夏にMSKジリナから低移籍金で加入。NACブレダへのレンタルを経て、フェイエノールトの戦力に定着し代表にも選ばれた。

昨季は公式戦44試合に出場し、6ゴール6アシストを記録。エールディヴィジでは20試合で3ゴール2アシストだった。

現在は負傷からの回復に専念しており、ベルギーでの合宿に同行した唯一の負傷選手だ。

Transfermarktが推定するザウアーの市場価値は700万ユーロ。