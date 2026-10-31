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Eurojackpot KNVB BekerIMAGO
Siep Engelen
翻訳者：

フェイエノールト、PSV、NECがオランダ杯の異例の規定を活用。アヤックスは対象外

KNVBカップ
フェイエノールト
PSVアイントホーフェン
NECナイメヘン
アヤックス
トゥウェンテ
AZアルクマール

フェイエノールト、PSV、NECは、ユーロジャックポット・オランダカップ2回戦の試合を後日に行える措置を利用する。これをVoetbal Internationalが報じた。 

2回戦は当初12月1日、2日、3日に予定されていたが、欧州大会に出場するクラブは試合を12月15日、16日、17日に延期できる。 

同誌によると、フェイエノールト、PSV、NECはこの措置を利用する意向だ。アヤックスとFCトゥウェンテにも同じ選択肢があったが、利用しない。AZは延期を申し出るかどうか、後日決める。 

カップ戦の抽選で、フェイエノールトはGVVVとのアウェー戦、PSVはフィテッセとのホーム戦、NECはエクセルシオール'31とのアウェー戦が決まった。一見するとそれほど厳しい組み合わせではないが、それでも3クラブは試合を12月後半に行うことを望んでいる。 

アヤックスとFCトゥウェンテにとって、延期は事実上、初めから選択肢になかった。12月17日にはカンファレンスリーグの試合がもう1節残っているためだ。両クラブは予定通り、アヤックスがFCデン・ボスとのホーム戦、FCトゥウェンテがフォルトゥナ・シッタルトとのアウェー戦を12月上旬に行う。

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