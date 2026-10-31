フェイエノールト、PSV、NECは、ユーロジャックポットKNVBカップ2回戦の試合を後日に行える制度を利用する。『Voetbal International』が報じた。

2回戦は当初、12月1日、2日、3日に予定されていたが、欧州の大会に出場するクラブは試合を12月15日、16日、17日のいずれかに延期できる。

同誌によると、フェイエノールト、PSV、NECはこの制度を利用する意向だ。アヤックスとFCトゥウェンテも延期できたが、利用しない。AZはこの提案を受け入れるかどうか、後日決める。

カップ戦の抽選で、フェイエノールトはアウェーでGVVV、PSVはホームでフィテッセ、NECはアウェーでエクセルシオール31と対戦することになった。一見すると厳しい組み合わせではないが、それでも3クラブは試合を12月後半に行うことを望んでいる。

アヤックスとFCトゥウェンテにとって、延期はそもそも選択肢にならなかった。12月17日にはカンファレンスリーグの試合がまだ1節残っているためだ。そのため、アヤックスはホームでFCデン・ボス、FCトゥウェンテはアウェーでフォルトゥナ・シッタートとのカップ戦を、それぞれ予定どおり12月上旬に戦う。