ナチョ・フェリのフェイエノールト移籍が目前に迫っている。FR12.nlが月曜日に報じたところによると、ロッテルダムのクラブは、スペイン出身21歳のストライカーの移籍についてKVCウェステルロと原則合意に達した。移籍金は未定。

フェイエノールトは先日、フェリと個人合意に達しており、現在は最終詳細を調整中だ。

フェリはフェイエノールトが求めるフォワードの条件に合致する。192cmの身長を生かし、ヘディングに強く、常にハードワークを惜しまない。昨季ジュピラー・プロリーグで空中戦100回以上を記録した選手中、勝率64％をマークした。

ウェステルローは昨季、そのフィジカルを生かしフェリをターゲットマンとして起用。アグレッシブなプレッシングと走力は、フェイエノールトが来季目指す高いインテンシティに合致する。

ファン・ブロンクホルスト監督は、フォワードとしてさらに成長できる環境を提供したい考えだ。昨季公式戦37試合で11得点を挙げたが、決定力にはまだ伸びしろがある。

ウェステルロには昨年150万ユーロで加入し、1シーズン在籍しただけだ。Transfermarktによる現在の市場価値は600万ユーロとされている。

彼は2021年にフランクフルトにスカウトされるまで、モンタヴェルナー、FCオンティニェント、UDアルシラのユースで育った。この補強は、プレミアリーグやブンデスリーガから注目される上田綾瀬の去就とは無関係とされている。