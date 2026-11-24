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フェイエノールトは土曜日のエクセルシオール戦で2-3と敗れ、チャンピオンズリーグで雪辱を狙う。FCポルト戦の先発メンバーを見ると、ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督が複数のポジションで選手を入れ替えたことが分かる。デ・カイプでの欧州の一戦は21時に始まる。

たびたび批判を受けているチャルク・エルンストに代わり、フロリアン・カステンマイヤーが起用される。右サイドはジヴァイロ・リードが担い、ハビ・ロペスは左サイドバックに復帰。ミカ・マルモルが再びセンターバックに入り、タイス・クライエフェルトとコンビを組むためだ。

シャルル・ファンハウッテはフェイエノールトの中盤で先発の座を維持。ウサマ・タルガリンがポルト戦で再び先発し、ジヴァイ・ゼヒエルもスターティングメンバーに名を連ねる。

アニス・ハジ・ムサはデ・カイプでの欧州の大一番に間に合った。ファン・ブロンクホルスト監督は月曜日の会見で「通常どおり練習できたので、火曜日に向けて準備はできている」と語った。

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最前線ではナチョ・フェリに代わってシャケール・ファン・ペルシーが起用される。土曜日のエクセルシオール戦で中盤を務めたルチアーノ・バレンテは、ファン・ブロンクホルスト監督によって再び左ウイングで起用される。

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フェイエノールトは同じ街のエクセルシオールに2-3で敗れ、非常に残念な形で今回の一戦を迎えることになった。PSVとアヤックスはライバルのつまずきを最大限に生かした。

ポルトはポルトガルカップ4回戦でUSCパレデスに勝利。リーグ戦ではフランチェスコ・ファリオーリ監督率いるチームがベンフィカに5ポイント差をつけて首位に立っている。

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フェイエノールトの先発メンバー：カステンマイヤー、リード、クライエフェルト、マルモル、ロペス、ファンハウッテ、ゼヒエル、タルガリン、ハジ・ムサ、ファン・ペルシー、バレンテ

FCポルトの先発メンバー： D・コスタ、A・コスタ、ベドナレク、キヴィオル、サヌシ、ヴェイガ、ロサリオ、フロホルト、ペペ、ヒメネス、ピエトゥシェフスキ。