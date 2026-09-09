フェイエノールトは水曜日、FCバルセロナ相手に番狂わせを起こすことはできなかった。ロッテルダムのクラブは開始3分で先制を許し、最終的にはSpotifyカンプ・ノウでなすすべなく1-5で敗戦。ホームチームではラフィーニャが2得点を挙げたほか、カリム・アデイェミ、ラミネ・ヤマル、ガブリエウ・ジェズスがネットを揺らした。4-0の場面でセム・ステインがオランダ勢の意地を見せる1点を返した。

先発での大きなサプライズはハビ・ロペスだった。本職の左SBミカ・マルモルより前に配置され、紙上では左ウイングに入った。ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督は試合前、このスペイン人のポジション変更について「小さなニュアンスの違い」を加えたと説明していた。

フェイエノールトは開始3分で失点した。背後へのボールがヤマルに渡ると、そのままラフィーニャへダイレクトでつながれる。ブラジル人アタッカーはツヨシ・ワタナベを振り切り、さらに1回のフェイントでシャルル・ヴァンホウッテとジェレマイア・セント・ユステを同時に尻もちをつかせると、最後はチャルレス・エルンストも難なく破って1-0とした。

フェイエノールトはところどころでカウンターから打開を狙い、アニス・ハジ・ムサがボックス内でジョアン・カンセロ、パウ・クバルシとの競り合いの末に倒れた場面では、一時PKをアピールした。ただ、アルジェリア代表はあまりにも意図的に足を残しており、主審スベン・ヤブロンスキはこの場面を即座に流し、オンフィールドレビューにも呼ばれなかった。

それから間もなく、バルセロナが2-0とした。アデイェミが左サイドであまりにも自由を与えられ、中へ切れ込んで右足を振ると、美しいカーブシュートがエルンストの後方、ゴール右上隅へ決まった。フェイエノールトもできる限りの抵抗を見せ、ヒヴァイ・ゼヒールの強烈なシュートでゴールに迫ったが、ボールはジョアン・ガルシアの守るゴールの脇を1メートル外れた。

ヤマルがあわやというシュートをわずかに外した直後、フェイエノールトにこの試合最大のチャンスが訪れた。ハジ・ムサは見事なシザーズでアンドレアス・クリステンセンをかわしたが、その後はガルシアまで抜き去るにはスペースが足りなかった。これに対しバルセロナも反撃し、攻め上がったカンセロのシュートがポストを叩いた。

フェイエノールトは後半の入りこそ悪くなく、明確に前への姿勢を打ち出した。だがファン・ブロンクホルスト監督のチームがその姿勢を結果に結びつける前に、反対側でバルセロナが痛烈な一撃を見舞った。ペドリはラフィーニャの走り出しを待ち、絶妙のタイミングでスルーパスを送る。ブラジル人FWは冷静沈着に流し込み、3-0とした。

フェイエノールトは一時、ナチョ・フェリの見事な反転シュートで試合に戻ったかに見えた。しかし攻撃の組み立ての場面で、ゼヒールがつま先ひとつ分オフサイドだったことが判明した。バルセロナは4点目を奪うためにそれほど多くの力を使ったわけではなかったが、それでも4-0とした。ヤマルのFKが壁を抜けてゴールに吸い込まれた。

それでもフェイエノールトは終盤、値千金の1点を奪った。途中出場のゴンサロオ・ボルジェスが美しいクロスでステインをお膳立てし、ハーグ出身のMFがファーサイドで押し込んだ。最後を締めたのはバルセロナだった。ヤマルのクロスにガブリエウ・ジェズスが合わせ、ヘディングでボールをファーへ流し込んで5-1とした。







