ベルギーの『Het Laatste Nieuws』紙によると、フェイエノールトとOGCニースはシャルル・ヴァンホッテの移籍で細部を除き合意。フェイエノールトは約600万ユーロを支払う。

27歳のヴァンホッテは昨年夏、ユニオン・サン＝ジロワーズから約600万ユーロでニースに移籍し、1シーズンプレーした。降格を免れたものの、彼は新たな挑戦を求めている。

フェイエノールトではキャリア初となるチャンピオンズリーグ出場が期待され、デ・クープでは守備の要として起用される見込みだ。

この加入で、テクニカルディレクターのデヴィ・リゴーは今夏最初の補強を果たした。就任直後にロビン・ファン・ペルシー監督を解任し、存在感を示していた。

ヴァンホッテはセルクル・ブルッヘのユース出身で、AFCトゥビゼへのレンタル移籍を経て頭角を現した。2023年には約130万ユーロでユニオンへ移籍している。

フェイエノールトはヤクブ・モデールとファン・インボムの放出を検討しており、ヴァンホッテ加入は自然な流れだ。特にファン・インボムはW杯チェコ戦で得点とアシストを記録したため、高い移籍金が期待される。

コルトレ出身のヴァンホッテはニースと2029年までの契約を結んでいたが、レギュラーは保証されていなかった。右利きの彼は44試合で3099分出場し、唯一の得点はヨーロッパリーグのゴー・アヘッド・イーグルス戦で挙げた。