ヤクブ・モデ르がフェイエノールトで復帰へ向かっている。ロッテルダムのクラブは火曜日、ポーランド人MFがトレーニングをこなしている様子が分かる写真を公開した。モデルがトップチームに復帰する時期は、まだ明らかになっていない。

モデルがゴンサロ・ボルジェスと競り合う場面が確認でき、ポーランド人MFが再び負荷に耐えられる状態にあることを示している。モデルはここ数カ月、しつこい膝の負傷のためフェイエノールトを離脱していた。

ジョバンニ・ファン・ブロンクホルストは以前、モデルが代表ウィーク前後にフェイエノールトへ復帰することへの期待を口にしていた。土曜日のAZとのホームゲームで、試合登録メンバーに入る可能性もある。

モデルがフェイエノールトで最後にプレーしたのは今年4月12日で、この日チームはNECと1-1で引き分けた。27歳のMFはそれ以降、深刻な膝の不調に悩まされており、プレーは不可能な状態となっている。

アニス・ハジ・ムサと渡辺剛は、代表活動期間から小さな痛みを抱えて戻ってきた。ただ、2人は火曜日にトレーニングピッチに立っており、フェイエノールトとAZの大一番に向けて準備が整っているようだ。

クラブ担当記者のマルテイン・クラベンダムはポッドキャスト『Dick Voormekaar』で、ハジ・ムサと渡辺は今週末に向けて問題なく起用可能だと伝えた。ファン・ブロンクホルストは金曜日の記者対応で明確にする見込みだ。