フェイエノールト、250万ユーロのオファーを受けて迅速な対応を迫られる見通し

フェイエノールトはダニエル・ジョブ獲得を巡り、FCコペンハーゲンとの競争に直面しているようだ。移籍ジャーナリストのサシャ・タヴォリエリ氏がXで伝えている。デンマークの強豪クラブは、21歳のウイングアタッカーに250万ユーロに加えてボーナスを用意しているという。

コングスヴィンゲルはジョブに最低400万ユーロを求めており、本人はコペンハーゲンへの移籍を望んでいる。両クラブは交渉中で、タヴォリエリ氏によれば個人条件はこのアタッカーにとって問題になっていない。

ノルウェー紙『Glåmdalen』は先週、フェイエノールトの関心を報じた。ヘッドスカウトのミハ・ヤンセンは、コングスヴィンゲルの20歳のウインガーと一緒に写った写真まで撮られている。

ジョブはナイジェリア出身の才能あるアタッカーで、現在はノルウェー2部でプレーしている。Transfermarktによれば、この爆発力のある左ウイングの市場価値は約100万ユーロとされている。

ただし、ジョブを追っているのはロッテルダムのクラブだけではない。ウェストハム、FCバーゼル、レッチェもこの才能あるウイングアタッカーとの関連が伝えられている。レッチェはすでに250万ユーロを提示したが、このオファーはコングスヴィンゲルに拒否された。

コングスヴィンゲルは、注目を集めるジョブをいずれにせよクラブ史上最高額でしか手放すつもりはない。現在の記録額は85万ユーロとなっている。

ジョブは最前線のストライカーとしても、両サイドでもプレーできる万能型のアタッカーだ。争奪戦は激しさを増していると、タヴォリエリ氏は強調している。フェイエノールトが最初のオファーを出すかどうかが注目される。