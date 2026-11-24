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フェイエノールトは火曜夜、7試合連続で勝利を逃した。チャンピオンズリーグでフランチェスコ・ファリオーリ率いるポルトをホームに迎え、0-1で敗戦。開始2分にウサマ・タルガリンの不運なオウンゴールで先制を許し、その痛手を挽回できなかった。

フェイエノールトのジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督は、先発メンバーを大きく2カ所変更した。チャルク・エルンストに代えてフロリアン・カステンマイアーを起用し、ナチョ・フェリに代わってシャキール・ファン・ペルシーを先発させた。「今回の1試合だけの変更ではない」。 フェイエノールトの指揮官はGKの交代について、ジッゴ・スポーツにそう説明した 。

しかし、カステンマイアーも開始わずか2分での失点を防げなかった。オスカル・ピエトゥシェフスキがジヴァイロ・リードを難なくかわし、滑り込むヴィクトル・フロホルトに低いクロスを送る。ボールはネットに収まったが、リプレーではタルガリンが不運にも最後に触れていたことが判明した。スコアは0-1となった。

その後は両チームが互角に渡り合った。フェイエノールトではルチアーノ・ヴァレンテに2度のチャンスが訪れ、アニス・ハジ・ムサも右サイドから脅威を生み出した。しかし、フィニッシュの精度を欠いた。一方では、かつてフェイエノールトに在籍したサンティアゴ・ヒメネスが豪快なオーバーヘッドキックを試みたが、シュートはわずかにバーを越えた。

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ハビ・ロペスもヘディングでの絶好機を逃すと、フェイエノールトは前半終了間際にさらなる痛手を負いかけた。ヒメネスが至近距離から頭でゴールを狙ったが、カステンマイアーが見事な反射神経で防ぐ。デ・カイプにはすぐさま大きな歓声が上がった。

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後半も緊迫した展開が続いた。フェイエノールトは同点弾を求めてポルトを次第に押し込んだが、同時に相手のカウンターを警戒しなければならなかった。

同点を狙うジヴァイ・ゼヒエルのFKはディオゴ・コスタに好セーブで阻まれ、遠目からのシュートもポルトのGKにゴール上隅でキャッチされた。ファン・ブロンクホルスト監督は終盤に局面を打開すべく、フェリとゴンサロ・ボルジェスを投入した。

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フェイエノールトはゴールに迫り、同点に追いついてもおかしくない内容だった。タルガリンが遠距離から強烈なシュートを放つと、デ・カイプが沸き立つ。だが、ディオゴ・コスタの指先に触れたボールはクロスバーを直撃した。フェリの力強いヘディングにも、コスタがやや幸運な形で対応する。その後、信じがたい場面が訪れた。

ボスニア出身のイルファン・ペリト主審が、フェリのヘディングシュートはゴールラインを越えたと判断し、フェイエノールトの得点を認めたのだ。主審の腕時計が得点を示したというが、実際にはゴールではなかった。デ・カイプは歓喜に包まれたものの、約30秒後にVARによって得点は取り消された。

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結局、フェイエノールトに得点は生まれず、チャンピオンズリーグで新たな黒星を喫した。ファン・ブロンクホルスト監督のチームは5試合を終えて勝ち点3。決勝トーナメント進出プレーオフにたどり着くのは、ほぼ不可能な状況となった。一方、勝利を収めたポルトは勝ち点を6に伸ばした。