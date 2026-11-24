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フェイエノールトは火曜夜、7試合連続で勝利を逃した。チャンピオンズリーグでフランチェスコ・ファリオーリ率いるFCポルトをホームに迎え、0-1で敗戦。ロッテルダムのチームは開始わずか2分、ウサマ・タルガリンの不運なオウンゴールで先制を許し、その痛手から立ち直れなかった。

フェイエノールトのジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督は、先発メンバーに大きな変更を2つ加えた。チャルク・エルンストに代わってフロリアン・カステンマイヤーが先発し、ナチョ・フェリに代わってシャキール・ファン・ペルシーが起用された。指揮官はGKの交代について、Ziggo Sportで 「これは1試合限りの変更ではない」と説明した 。

それでもカステンマイヤーは、開始2分の失点を防げなかった。オスカル・ピエトゥシェフスキがジバイロ・リードを難なく抜き去り、滑り込んできたビクトル・フロホルトへ低いクロスを送る。ボールはネットに収まったが、リプレーではタルガリンが不運にも最後に触れていたことが分かった。スコアは0-1となった。

その後は両チームがほぼ互角に渡り合った。フェイエノールトではルチアーノ・バレンテに2度の好機があり、アニス・ハジ・ムサも右サイドから脅威を生み出した。しかし、フィニッシュの精度を欠いた。一方ではサンティアゴ・ヒメネスが豪快なオーバーヘッドキックを試みたが、シュートはわずかにバーを越えた。

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ハビ・ロペスもヘディングでの決定機を逃すと、前半終了間際にはフェイエノールトにさらなる痛手が訪れそうになった。ヒメネスが至近距離から頭でゴールを狙ったが、カステンマイヤーが見事な反射神経で防ぐ。デ・カイプにはすぐさま大きな歓声が上がった。

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後半も緊迫した展開が続いた。フェイエノールトは同点ゴールを求めてポルトを徐々に押し込んだが、同時にアウェーチームのカウンターを警戒し続ける必要があった。

同点を狙う中、ギバイ・ゼヒールのFKはディオゴ・コスタに見事に防がれ、続く遠距離からのシュートもポルトのGKにゴール上隅からかき出された。ファン・ブロンクホルスト監督は終盤の打開を期して、フェリとゴンサロ・ボルジェスを投入した。

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フェイエノールトはゴールに迫り、同点に値する戦いを見せた。タルガリンの遠距離からの強烈なシュートにデ・カイプが沸いたが、ディオゴ・コスタの指先に触れたボールはクロスバーを直撃。フェリの力強いヘディングにも、コスタがやや幸運な形で対応した。そして、この後に信じ難い光景が待っていた。

ボスニア出身のイルファン・ペリト主審が、フェリのヘディングシュートはゴールラインを越えたとして、フェイエノールトの得点を認めたのだ。主審の腕時計に得点の通知が届いたとみられるが、実際にはまったくゴールになっていなかった。デ・カイプは歓喜に包まれたものの、約30秒後にVARによって得点は取り消された。

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結局、フェイエノールトに得点は生まれず、チャンピオンズリーグで新たな黒星を喫した。ファン・ブロンクホルスト監督率いるチームは5試合を終えて勝ち点3。決勝トーナメント進出プレーオフに進むには、極めて厳しい状況にある。一方、勝利したポルトは勝ち点を6に伸ばした。