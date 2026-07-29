フェイエノールトはクラブの公式チャンネルを通じて、レオ・サウアーがVfBシュトゥットガルトへ完全移籍すると発表した。20歳のスロバキア人は固定額1500万ユーロをもたらし、ボーナスによっては1700万ユーロまで増える可能性がある。

サウアーはクラブの公式チャンネルを通じて、次のように別れを告げた。「フェイエノールトには本当に感謝しています。とても若い年齢の頃から信頼を与えてくれたこと、そしてここであらゆる形で僕の成長を助けてくれた人たちに感謝しています」

2022年、サウアーは16歳でフェイエノールトに加入し、その約1年後にトップチームデビューを果たした。昨季は負傷に苦しんだ時期もあった一方で、ロビン・ファン・ペルシの下で先発の常連だったが、2028年までとなっていた契約を全うすることはない。

「アカデミーからトップチームに至るまで、このクラブがどれほど素晴らしいかを見てきましたし、ここでヨーロッパでの素晴らしいキャリアにつながる土台を築くことができました。それはずっと心に残るものです」と、サウアーは続けた。

「僕はこのシャツを誇りを持って着てきましたし、何よりも、いつもとても愛されていると感じさせてくれたサポーターの皆さんが、このステップを認めてくれることを願っています。またどこかで会えたらいいですね。もしかしたら、来季のチャンピオンズリーグで実現するかもしれません」

フェイエノールトと同様に、シュトゥットガルトも昨季のチャンピオンズリーグ出場権を獲得した。セバスティアン・ヘーネスの下で長年にわたり素晴らしい成績を残しているディー・シュヴァーベンは、昨季をドイツ4位で終えた。

サウアーはフェイエノールトで公式戦通算44試合に出場した。その間、スロバキア代表として11試合に出場している同選手は、NACブレダへレンタル移籍したこともあった。今、彼にとってブンデスリーガでの新たな冒険が始まる。