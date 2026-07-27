フェイエノールト、退団阻止へ契約オファーを提示

フェイエノールトがヒヴァイ・ゼヒールに新契約を提示したと、Feyenoord Transfermarktが月曜日に伝えた。ロッテルダムのクラブはこのMFをより長く引き留めることを望んでおり、将来的な移籍の可能性についても取り決めを結びたい考えだ。移籍解除条項が含まれる可能性が高いようだ。

ゼヒールが何シーズン分の契約延長にサインできるのか、また契約条件がどうなっているのかは、現時点では不明だ。22歳のMFは現在、2028年半ばまでの契約を結んでいる。

フェイエノールトは、このMFが今夏にデ・カイプを去る事態を避けたい考えだ。リールOSCはすでにボーナスを含まない1000万ユーロを提示していたが、そのオファーはすぐに退けられた。

ゼヒールはリールと個人合意に達している。フェイエノールト、そしてとりわけジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルスト監督は、来季に向けてこの選手に重要な役割を託す考えだ。

なお、フェイエノールトはここ数週間、すでにこのフランスのクラブと交渉していない。ロッテルダムのクラブは今回の提案によって、ゼヒールへの信頼を示し、メッセージを発したい意向だ。

Transfermarktによると、この若きMFの現在の市場価値は1000万ユーロだという。昨季はフェイエノールトからFCユトレヒトへレンタル移籍していた。