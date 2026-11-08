フェイエノールト、話題の選手に発言禁止令

フェイエノールトは、SCヘーレンフェーンに5-3で敗れた激戦の後、セム・ステインをNOSのインタビューに応じさせなかった。MFのステインは後半に途中出場し、直後にゴールを決めて試合に大きく貢献した。それでもフェイエノールトは、今夏の話題の新戦力を試合後にカメラの前へ呼ぶことをNOSに許可しなかったという。司会者のヘルト・ファン・ト・ホフが日曜夜の『スタジオ・スポルト・フットバル』で明かした。

ファン・ト・ホフは試合後の振り返りで、印象的な途中出場を見せたステインに話を聞きたかったと明かした。「途中出場してすぐに得点したセム・ステインにインタビューしたかったのですが、フェイエノールトが彼をカメラの前に出してくれませんでした」と語った。

ステインが現在フェイエノールトで置かれている状況を考えると、この決定は目を引く。攻撃的MFは昨夏、実に1000万ユーロでデ・カイプに迎えられたが、ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督の下では今のところ控えの役割を受け入れざるを得ない。今季のエールディヴィジでは、第12節を終えて出場時間はわずか214分にとどまっている。

ヘーレンフェーン戦でステインは、控えに回っていても脅威になれることを改めて示した。ファン・ブロンクホルスト監督が65分にステインを投入した時、フェイエノールトは0-2のリードを完全に失い、3-2と逆転されていた。そのわずか4分後、ステインはナチョ・フェリが頭で落としたボールを受け、力強くシュートを決めて3-3とした。

しかし、この同点弾もフェイエノールトが結果を手にするには十分ではなかった。リンゴ・メールフェルトが終盤に2ゴールを決め、ヘーレンフェーンに5-3の劇的な勝利をもたらすとともに、自身のハットトリックを完成させた。

試合後、ラファエル・ファン・デル・ファールトはフェイエノールトの戦いぶりを厳しく批判した。「フェイエノールトは、実際には試合の入りから悪かったと思う」と解説者は指摘。0-2とリードした後も、アウェーのチームに力強さはほとんど見られなかったという。「無気力で、相手にも素早く寄せていなかった」

ロン・ヤンスも、フェイエノールトはヘーレンフェーンを相手にほとんど何もできなかったと見ている。「ヘーレンフェーンは順当に勝った」と元監督は結論づけ、とりわけ勝負を決めたメールフェルトの途中出場での活躍に感銘を受けた。「50年後も、彼はこの試合について声をかけられるだろうね」