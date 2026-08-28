フェイエノールト、花火騒動を受けて多数の関与者を特定

フェイエノールトは、1週間に及ぶ徹底調査の結果、「スタジアム入場禁止処分の対象となり得る数十人」が特定されていると明らかにした。すべては日曜日のSCカンブールとのアウェー戦で起きた騒動を受けたものだ。

フェイエノールトが今後のアウェー2試合でサポーターの帯同を認めないことは、すでに明らかになっていた。先週の騒動を起こした者たちについては、現在具体的に特定が進んでいる。『該当する人物についてはアウェーカードを没収し、地元でのスタジアム入場禁止処分を科すとともに、KNVBに全国的なスタジアム入場禁止処分の対象として届け出る』

フェイエノールトはクラブ公式サイトで明確な説明を行っている。『排除される者の中には、実際に花火や発煙筒に点火したと確認された人物だけでなく、精査した監視カメラ映像で、それを明確に可能にしたことがはっきり映っている者も含まれる。例えば、調整役を担ったり、大きな旗を長時間掲げ続けたりして、加害者が姿を見せずに行動に移せるようにした者たちだ』

さらにクラブ首脳陣は、複数のサポーターが花火使用の最中に突然バラクラバを着用していた事実も強く問題視している。『スタンドでそのような顔を覆う衣類を着用することは、周知の通り、現行のKNVB標準条件などに基づいて禁止されている』

なお、この大規模調査はまだ終了していない。フェイエノールト首脳陣は、今後数日でさらに多くの人物が特定されると見込んでいる。

レーワルデンで行われたこの一戦は、フェイエノールト側スタンドから大規模に花火が使用されたことを受け、12分後に一時中断となった。その際、ピッチ上だけでなく、周囲のスタンドに向けても花火が撃ち込まれた。

その結果、カンブールのサポーター7人がやけど、聴覚障害、眼の負傷を負った。フェイエノールトは日曜夜の時点ですでにこの出来事から明確に距離を置き、「容認できない出来事」と表現していた。そして現在、クラブはすでに複数の加害者を把握している。