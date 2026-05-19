フェイエノールト、短期間で大きな印象を残した選手と別れを告げる

クラブウォッチャーのミコス・グカ氏は火曜日、アルゲメン・ダグブラッド紙の取材に答えた。トーマス・ベーレンは来季のプレシーズン中もフェイエノールトに完全復帰できない見込みだと報じた。また、レンタル移籍中のマルコム・ジェンはデ・クープを去る可能性が高いという。

グカ記者は来季残留と退団候補の選手を詳細に報じている。

GKは主将ティモン・ヴェレンロイターと第3GKリアム・ボッシンが残留の見込み。スティーブン・ベンダは契約満了で退団の可能性あり。

守備陣ではマッツ・デイル、アネル・アフメドホジッチ、渡辺剛、トーマス・ベーレン、ジェレマイア・セント・ジュスト、タイス・クライフェルト、ヨルダン・ボス、ギース・スマルが残留する見込みだ。

ただしベーレンには懸念もある。24歳のDFはプレシーズンも万全な状態で合流できない見込みで、2025年7月の骨折から1年以上離脱する計算だ。

デイルは残留が決定したが、ジョーダン・ロトンバとバート・ニューコープの退団が検討されている。両者の契約は2027年まで。また、ギヴァイロ・リードの売却益数千万ユーロを期待する一方、ファンに愛されたゲルノット・トラウナーは5年でチームを去る。

最後に、ブラガやフローニンゲン戦で好印象を与えたものの負傷したイェングは、レンタル元のスタッド・ランスへ戻る見込み。長期離脱後の序列は不明で、フェイエノールトは買い取りオプションを行使しないようだ。