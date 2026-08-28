フェイエノールトは、移籍市場の閉幕前に戦力外の2選手を放出することになりそうだ。Feyenoord Transfermarktによると、クラブはネライスホ・カサンウィルヨとキャスパー・テングステットの両選手の売却に向けて交渉しているという。さらにVoetbal Internationalによれば、ロッテルダムのクラブはカサンウィルヨの売却について、すでに大筋合意に達している。

カサンウィルヨはノルウェーに戻る可能性がある。昨季前半にはモルデFKでプレーしていた。同クラブはレンタル契約に含まれていた買い取りオプションを行使しなかったが、カンファレンスリーグ出場のSKブランは同選手の獲得に前向きだ。

24歳のカサンウィルヨは、デ・カイプで2027年半ばまで契約を残しているが、将来はないとみられている。フェイエノールトは今後数日で、このアムステルダム出身選手の移籍金を確保したい考えだ。カサンウィルヨの市場価値は150万ユーロとなっている。

カサンウィルヨは2023年にFCフローニンゲンから加入したが、最終的にフェイエノールトのトップチームで出場した公式戦はわずか9試合だった。右利きの同選手は、モルデのほかにもラピード・ウィーン、レンジャーズFC、フォルトゥナ・シッタートでレンタル移籍を経験している。

テングステットは昨夏、約600万ユーロでベンフィカから加入し、2029年半ばまでの契約にサインした。しかし、26歳のデンマーク人はわずか1年でロッテルダムを去ることになりそうだ。

フェイエノールトで23試合5ゴールを記録したこのストライカーには、トゥールーズが具体的な関心を示しており、関心は相思相愛だ。フランスのクラブは金曜日にもデ・カイプへオファーを提示する予定となっている。

テングステットはジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督の構想に入っていない。指揮官にとっては上田綺世が明確な第一FWであり、その後ろの序列争いでもテングステットは敗れている。シャキール・ファン・ペルシーと新戦力のナチョ・フェリの方が序列は上だ。