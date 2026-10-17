フェイエノールトは土曜夜、敵地でテルスターとの壮絶な一戦を制した。ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督率いるチームは、点の取り合いを4-3で制した。2得点を挙げたセム・ステインがロッテルダムのチームの勝利に大きく貢献し、フェイエノールトはPSVとの勝ち点差をさらに広げた。

ファン・ブロンクホルスト監督は、3-2で勝利したコモとのチャンピオンズリーグの試合から先発メンバーを4人変更した。渡辺剛とタイス・クラーイフェルトがセンターバックでコンビを組み、ステインとガウス・ディアラも先発。一方、ジェレマイア・セント・ジュステ、ハビ・ロペス、ルチアーノ・ヴァレンテ、ウサマ・タルガリーヌはベンチに入った。テルスターのヘンク・ブルッヘ監督は、主将ジェフ・ハルデフェルトを先発から外し、ベンチに置いた。

フェイエノールトはフェルセン＝ザイトで夢のようなスタートを切り、開始わずか25秒で先制した。ギヴァイロ・リードが右サイドを突破してクロスを送り、ファーサイドにいたディアラが力強く決めて0-1とした。今季のエールディヴィジで最も早い得点となったが、テルスターも簡単には屈せず、マルタらを通じてチャンスをつくった。

21分には、コーナーキックから渡辺がクロスバーに当てたこぼれ球を、スペイン人ストライカーのナチョ・フェッリが押し込み、フェイエノールトのリードを2点に広げた。フェッリはこれがリーグ戦6得点目となり、エールディヴィジ得点ランキング首位のセーレン・テングステットに並んだ。しかし、テルスターも反撃。シャルル・ファンハウッテがボールを失うと、オウスが揺れながら飛ぶロングシュートでGKチャーク・エルンストの意表を突き、1-2とした。ドイツ人GKはこの失点を悔やむことになるだろう。

フェイエノールトはほぼ即座に応じ、2分後にステインが再び2点差とした。ジヴァイ・ゼヒールの見事なスルーパスからリードが抜け出し、右サイドバックがお膳立てしたボールをステインが決めて1-3。それでもテルスターは諦めず、37分にはオウスの攻撃が決まりきらなかったところをパトリック・ブラウワーが生かし、2-3と再び1点差に迫った。

後半も緊迫した展開が続いた。50分を少し過ぎた頃、フェイエノールトに再びリードを広げる絶好の機会が訪れる。テルスターのDFスアルヒアの手にボールが当たったとされ、イェルーン・マンスホット主審がPKを宣告。長時間のVARチェックを経ても判定は覆らなかった。ステインは動じることなく、57分にPKを決めてこの日2得点目。スコアを2-4とした。

その後、ファン・ブロンクホルスト監督はクラーイフェルトとファンハウッテに代えてハビ・ロペスとウサマ・タルガリーヌを投入。テルスターもトーリソンに代えてジェラニ・セードルフを送り出した。ホームチームは結果をつかむ望みを捨てず、69分にはノアフ・シェンクマンが見事なヘディングシュートで3-4とし、再び1点差に迫った。フェイエノールトはこの試合で3度目となる、余裕のあるリードを失う不安にさらされた。

最終的にフェイエノールトは1点のリードを守り切り、公式戦5連勝を飾った。土曜の早い時間にPSVがADOデン・ハーグに1-2で敗れる波乱があり、フェイエノールトはその結果を最大限に生かして、アイントホーフェンのチームとの勝ち点差を4に広げた。両チームが10月25日の日曜日にアイントホーフェンで対戦する1週間前に、ライバルへ痛手を与えた形だ。なお、テルスターは15位に位置している。