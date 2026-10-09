フェイエノールトは2025/26会計年度を、実に1260万ユーロの純損失で終えた。ロッテルダムのクラブが金曜日午後、公式チャネルを通じて発表した。

前季の売上高は、主に欧州大会での収入が大幅に減少したことにより、実に5150万ユーロ減の1億1520万ユーロとなった。フェイエノールトは、今季は収入が再び大きく増加すると見込んでいる。

この財務数値は、チャンピオンズリーグでベスト16進出の恩恵を受けた前会計年度とは対照的だ。前季、ロッテルダムのクラブはヨーロッパリーグでリーグフェーズ止まりに終わり、とりわけ欧州大会の賞金収入が大きく落ち込んだ。コストはほぼ同水準にとどまったため、営業損失は2570万ユーロに拡大した。

フェイエノールトは、費用の中に2026/27シーズンのチャンピオンズリーグのリーグフェーズ到達に対する選手およびスタッフへのボーナスも含まれていると強調している。クラブは前季、エールディビジで2位に入り、それによってチャンピオンズリーグ出場を決めた。そのため、進行中の会計年度では売上高が再び大幅に増加すると予想されている。

一方で移籍市場では、フェイエノールトは相当な収入を生み出すことにも成功した。ロッテルダムのクラブは、ダーヴィド・ハンツコ、イゴール・パイシャオン、クイリンチー・ハルトマン、アントニ・ミランボ、クインテン・ティンバーらと別れを告げ、彼らは合計で多額の移籍収入をもたらした。

補償金に関する収支、すなわち減価償却費などを反映した選手移籍による収支は、940万ユーロの黒字となった。しかし、それでも営業損失を埋め合わせるには不十分だった。利息と税金を差し引いた後、1260万ユーロの純損失が残り、これによりフェイエノールトの自己資本は2470万ユーロに減少する。

財務担当ディレクターのピーター・スモレンブルフは、期待外れの数字の主な要因として、欧州大会収入の減少を挙げている。「欧州大会からの収入減が、結果に非常に強く影響した」と、スモレンブルフはクラブ公式サイトで語った。「これは、財務規律と、我々のスポーツ面での野心と利用可能な資金との適切なバランスの重要性を改めて示している」