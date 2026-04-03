フェイエノールト、急速な成長を評価し2029年までの契約を提示

トビアス・ファン・デン・エルシャウトはフェイエノールトに残留することになった。この攻撃的ミッドフィールダー（19歳）は金曜日、2029年半ばまでロッテルダムのクラブに所属することを定めた契約書に署名した。さらに、フェイエノールトには契約を1年延長し、2030年半ばまでとするクラブオプションが付与されている。

フェイエノールトは3月12日、オランダU-19代表で最近ハットトリックを達成したこの若手代表選手と、基本合意に達したことをすでに発表していた。ファン・デン・エルシャウトのデ・クープ（フェイエノールトの本拠地）での以前の契約は、あと1年以上残っていた。

ファン・デン・エルシャウトはフェイエノールトのユース組織をほぼ一通り経験し、今シーズンはロビン・ファン・ペルシー率いるトップチームに常時帯同している。このミッドフィールダーは、トップチームで6試合に出場し、合計28分のプレー時間を記録している。

「私にとっても、家族や友人にとっても、本当に素晴らしい日です。周りのみんなにとっても、素晴らしい瞬間です」と、契約書にサインした後、この若きフェイエノールトの選手は喜びを語った。

「自分のプレーはどんどん良くなってきて、チームに定着しつつあると感じています。それはとても良い気分です。そして、この契約はそれに対する素晴らしいご褒美でもあります」と、ファン・デン・エルシャウトはロッテルダム・ズーデでの新たな長期契約について語った。

ハーグ出身の彼は、先日、アヤックスとの「デ・クラシーカー」で出場機会を得た。「フェイエノールトでプレーすること自体、子供の頃から夢見ていたことです。でも、あの『デ・クラシーカー』でピッチに立てたことは、確かに私にとって大きな意味がありました。フェイエノールトのユニフォームを着て『デ・クラシーカー』に出場できたことを、本当に誇りに思います。」