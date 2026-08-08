フェイエノールト、得点源の上田綺世に数千万ユーロ規模のオファー受領

フェイエノールトが上田綺世に対するかなりの額のオファーを受け取ったと、TRTとFeyenoord Transfermarktが報じている。フェネルバフチェはこのFWの獲得を望んでおり、そのために「2000万ユーロ超」を投じる用意があるという。

上田はフェイエノールトと2028年半ばまで契約を結んでいるが、退団に前向きな姿勢を示している。日本代表FWにはイスタンブールで重要な役割が用意されている。

フェネルバフチェはロメル・ルカクの契約にも動いているが、ベルギー代表FWの加入の可能性は上田への関心とは別件だという。フェイエノールトのFWはルカクへの関心を把握しているものの、それでも移籍に踏み切る意思を持っている。

フェイエノールトが上田に設定している要求額が正確にいくらなのかは、現時点では不明だ。上田は2023年にセルクル・ブルージュから加入し、サンティアゴ・ヒメネスの控えを務めた後、昨季は不動の1トップとなった。

フェイエノールトは上田の獲得に900万ユーロを投じており、27歳の点取り屋はとりわけ昨季、その信頼に結果で応えた。エールディビジで25ゴールを挙げ、得点王に輝いている。

それ以前のシーズンは主に控えだった上田だが、それぞれ5得点、9得点を記録していた。この日の早い時間帯には、上田に対するオファーは届いていないと伝えられていたが、状況は今や変わったことになる。

また、アニス・ハジ・ムサがフェイエノールトに残留するかどうかも不透明だ。デ・カイプで2030年半ばまでの契約を結ぶこのアルジェリア代表は、多くのクラブの注目を集めている。オランダの移籍市場は9月2日23時59分に閉幕する。トルコでは9月4日23時59分まで市場が開いている。