フェイエノールト、後半に立て直しアイントホーフェンで苦闘の末に勝ち点1を獲得

PSVとフェイエノールトは日曜午後、エイントホーフェンで1-1の引き分けに終わった。前半はピーター・ボス監督率いるPSVが圧倒したが、後半はフェイエノールトが大きく盛り返した。この結果、両チームの勝ち点差はジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督率いるフェイエノールトが上回る4ポイントのままとなった。

勢いのある立ち上がりの中、好機を多くつくったのはPSVだった。グース・ティルはシュートを打てる場面でクロスを選んだが、難なくクリアされた。その後、イヴァン・ペリシッチがニアサイドを狙ってチャルク・エルンストの意表を突こうとしたものの、ドイツ人選手は対応した。

21分、PSVは試合を優勢に進める中で先制点を奪った。はね返されたクロスが、ほかならぬルシャレル・ヘールトロイダのもとへ。ヘールトロイダが再び入れたクロスにティルが合わせ、攻撃的MFは迷わずボレーでゴール上隅に決めた。スコアは1-0となった。

30分を過ぎたところで、フェイエノールトに同点の大きなチャンスが訪れる。ウサマ・タルガリンの鋭いクロスにナチョ・フェッリが合わせたが、スペイン人選手のシュートはマチェイ・コヴァージュに好セーブで阻まれた。





前半終了間際には、PSVがフェイエノールトのゴールを立て続けに脅かした。シャルル・ヴァンハウテのミスからペリシッチが放ったシュートはわずかに外れ、セルジーニョ・デストのクロスに合わせたアルマンド・オビスポのヘディングはポストの外側に当たった。

後半はフェイエノールトが盛り返し、ファン・ブロンクホルスト監督のチームが同点に追いついた。アニス・ハジ・ムサが右サイドからドリブルで内側に切れ込み、ファーサイドへ鮮やかに決めた。スコアは1-1となった。

得点直後もフェイエノールトがゴールに迫る。コーナーキックからフェッリがヘディングシュートを放ったが、GKコヴァージュが再び見事なセーブを見せた。その直後には、PSVのルベン・ファン・ボメルがわずかに枠を越えるシュートを放った。

残り15分、PSVは再びリードを奪ったかに見えた。ペリシッチの巧みなヒールパスをヘールトロイダが冷静に決めたが、喜ぶより先に副審が正しく旗を上げ、ゴールは認められなかった。

終盤にはPSVのティルとオビスポが得点に迫り、ハジ・ムサも再びコヴァージュの守るゴールを脅かしたが、いずれも結果にはつながらなかった。