フェイエノールト、契約破棄をめぐってFWと協議へ

フェイエノールトが、2028年半ばまで残るルカ・イヴァヌシェツとの契約解除について話し合っていると、FR12.nlが関係筋の情報として伝えている。サイドアタッカーの同選手は今後の構想に入っておらず、そのため双方は協力関係の終了に向けて協議を進めている。

クラブと選手は、どのような条件で別々の道を歩むことができるかについて話し合っている。まだ最終合意には至っていない。合意に達した場合、イヴァヌシェツは移籍金なしで新天地を探すことができる。

イヴァヌシェツは昨季、フェイエノールトからギリシャのPAOKテッサロニキへレンタル移籍していた。買い取りオプションは行使されず、そのためこのMF兼アタッカーはロッテルダムに戻っていた。現時点で明らかになっているところでは、ジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルストの構想には入っていない。

イヴァヌシェツは、フレンドーロッテライ・エールディヴィジの新シーズン序盤においてフェイエノールトで役割を与えられなかった。リーグ戦最初の3試合で一度もベンチ入りしていない。

フェイエノールトは2023年、ディナモ・ザグレブから加入したイヴァヌシェツの獲得に700万ユーロを投じた。5シーズン契約を結び、大きな期待を背負ってデ・カイプにやって来た。

イヴァヌシェツは最初の2シーズンで、フェイエノールトのユニフォームを着て55試合に出場した。その後は、再び定期的にプレー機会を得るためにギリシャでのレンタル期間を過ごした。

したがって、イヴァヌシェツの将来がロッテルダム以外にあることはほぼ確実だ。27歳のアタッカーが他クラブと交渉しているかどうかは、まだ分かっていない。