フェイエノールト、大規模な騒動関与者グループを特定し、厳しい措置を講じる

フェイエノールトは、SCカンブールとのアウェー戦で起きた騒動を受け、厳しい措置を講じた。ロッテルダムのクラブは47人のサポーターを特定し、即日でデ・カイプへのいわゆるローカル入場禁止処分を科した。

さらに、該当するサポーターのアウェー観戦カードも無効化される。フェイエノールトはこの47人をオランダサッカー協会（KNVB）にも報告しており、全国的なスタジアム入場禁止処分が科される可能性もある。

フェイエノールトは声明で「今後数日のうちに47人に対し、即日でデ・カイプへのいわゆるローカル入場禁止処分が科されたこと、アウェー観戦カードが無効化されたこと、そして全国的なスタジアム入場禁止処分に向けてKNVBに報告されることが通知される」と記した。「これは、8月23日のSCカンブール対フェイエノールト戦で、アウェー席において不適切な行為があったためだ」

この試合では、12分にフェイエノールトのサポーターが一斉に花火を使用した。その一部はカンブールのサポーターがいるスタンドに入り、7人が負傷した。

被害を受けたサポーターは、聴覚障害、やけど、目の負傷などを負った。また、フェイエノールトのGKチャルク・エルンストも、照明弾が直撃する寸前で難を逃れ、負傷を免れた。

フェイエノールトによると、今回の入場禁止処分は数週間にわたる集中的な調査の結果だという。その過程では、関与したサポーターを特定し、各自の事件における役割を明らかにするため、大量の映像資料が詳しく検証された。

クラブは、花火使用を調整したとされるサポーターや、横断幕を掲げていた者、それによってカメラ監視を逃れようとした者、あるいは自ら花火を使用した者に対して措置を講じている。さらに、関係者が刑事訴追を受ける可能性も排除されていない。

追加処分の有無はKNVBと検察当局が決定する。フェイエノールトはこれに先立ち、次のアウェー2試合についてはサポーターを帯同させないことをすでに決めていた。