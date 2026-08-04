フェイエノールト、問題を抱えるサイドの解決策としてトルコ代表通算12試合出場の選手に注目

フェイエノールトがオグズ・アイドゥンに関心を示していると、『Marca』のマッテオ・モレットが報じた。フェネルバフチェに所属するこのトルコ人アタッカーには、欧州の複数クラブが関心を寄せているという。

新たな左ウイング獲得を目指す中、ロッテルダムのクラブはアイドゥンに行き着いた。右利きの左ウイングである同選手の市場価値は、Transfermarktによれば700万ユーロだ。

ハーグ生まれの同選手は昨夏、代表監督ビンチェンツォ・モンテッラによってトルコ代表のワールドカップメンバーに選出された。オーストラリア戦（2-0で敗戦）とパラグアイ戦（1-0で敗戦）では出場しなかったが、2-3で勝利したアメリカ戦ではフル出場を果たした。

25歳のアタッカーに関心を示しているのはフェイエノールトだけではない。モレットによれば、エスパニョール、ハンブルガーSV、レンジャーズFCも獲得候補リストに入れているという。

スタディオンクラブは左サイドの補強を明確に求めている。ガウス・ディアラとゴンサロ・ボルジェスはいまのところ十分な説得力を示せておらず、そのためフェイエノールトは新たな攻撃面での刺激を必要としている。

アイドゥンは2016年にAZの下部組織からブジャスポルの下部組織へ移籍。カラジャベイ・ベレディイェスポル、1928ブジャスポル、アランヤスポルを経て、2024年にフェネルバフチェへ加入した。同クラブは移籍金として600万ユーロを支払った。