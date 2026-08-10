『De Telegraaf』によると、フェイエノールトは現時点でジェレイノ・スハーケンをクラブに長く引き留めることに成功していない。17歳の右ウイングの代理人との交渉は難航している。FCトゥウェンテは依然として獲得を狙っている。

エンスヘデのクラブは以前、スハーケンに対して約100万ユーロのオファーを提示しており、他の移籍活動がある中でも関心を取り下げていない。現在では、このアタッカーには海外からも注目が集まっている。

スハーケンは先週、フェイエノールトU-21対レアル・マドリーU-19の練習試合で再び強い印象を残した。元オランダ代表ルベン・スハーケンの息子はこの試合で2得点を挙げ、さらに評価を高めた。

フェイエノールトは1年前、スハーケンをSCヘーレンフェーンからフリーで獲得した。この夏、彼はU-17からU-21へとステップアップしたが、ウイングアタッカー本人はすぐにトップチームに加われるものと考えていた。

当初それは実現しなかったが、FCトゥウェンテの関心が明らかになると状況は変わった。スハーケンは先週、ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督率いるトップチームの練習に加わった。

スハーケンとフェイエノールトの現行契約は2028年半ばまでとなっている。FCトゥウェンテは、18歳未満の選手に認められている最長契約期間である3シーズン契約を結びたい考えだ。

スハーケンを巡る状況は、2週間前にも大きな騒ぎを引き起こしていた。FCトゥウェンテのオファーが拒否され、さらに息子に対する以前の約束が守られなかったと彼が考えたことを受け、父ルベン・スハーケンはフェイエノールトを強く批判した。「これはフェイエノールトによる妨害だ。息子にこんなことはさせない」と、元フェイエノールトのルベンは当時『ESPN』に語っていた。

FCトゥウェンテのスハーケンへの関心は、フィリップ・トルバルドセンのデ・フロルシュ・フェステ入りとは別件だ。20歳のノルウェー人ウイングアタッカーは約500万ユーロでヴォレレンガから加入する見込みで、月曜日にはメディカルチェックのためエンスヘデで目撃されていた。

トルバルドセンは両サイドでプレー可能で、移籍が近づいていたため、先週末のヴォレレンガ対FKボデ／グリムトの試合ではメンバーから外れていた。ノルウェーのユース代表でもある同選手は、ここまでヴォレレンガで67試合に出場し、10得点5アシストを記録している。