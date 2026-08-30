フェイエノールトは日曜午後、ADOデン・ハーグ戦で極めて痛い勝ち点を落とした。ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト率いるチームは、デ・カイプでいまだ勝ち点のなかった昇格組を相手に2-2で引き分けるのがやっとで、しかも0-2のビハインドから追いつく展開だった。後半の上田綺世とアニス・ハジ・ムサのゴールが敗戦を免れさせた。

キックオフ前からフェイエノールトには痛手があった。ジェレマイア・セント・ジュステがウォーミングアップ中に負傷離脱し、その結果ハビ・ロペスが先発デビュー。ミカ・マルモルは守備の中央に回った。その後、ロッテルダム勢はボールを多く保持して試合に入り、ガウスー・ディアラを通じて最初のチャンスを作った。

それでも先制したのはADOだった。12分、ウサマ・タルガリーヌがあっさりボールを失うと、アウェー側は一気に素早く切り替え、ナイジェル・トーマスが0-1を流し込んだ。ロッテルダム生まれのこのアタッカーにとって、これが今季初ゴールとなった。

その後フェイエノールトは立て直しを図り、十分すぎるほどのチャンスを得た。上田はヘディングを外し、オフサイドでゴールを取り消され、29分にはキリアン・ニキエマと1対1になったが、ADOのGKが同点弾を阻止した。さらにヒバイ・ゼヒールもニキエマを脅かし、フェイエノールトは40分までに実に72パーセントのボール支配率と11本のシュートを記録していた。

優勢に進めながらもフェイエノールトはビハインドのまま前半を終え、ファン・ブロンクホルストはディアラに代えてセム・ステインを投入した。ステインはいきなり脅威となり、再開直後には上田のアシストからポストを直撃。しかし、その後まもなくフェイエノールトは再び打撃を受けることになった。

53分、セク・シラが0-2とした。ADOの見事な攻撃のあと、ペナルティーエリア手前から低いシュートを隅に流し込んだ。この場面でGKチャルク・エルンストは説得力のある対応を見せられなかった。スヒーダム生まれでギニア代表のシラにとって、これがADOでのエールディビジ初ゴールとなった。

その後フェイエノールトは総力を挙げて反撃し、62分にようやく1点を返した。上田がペナルティーエリア内でスペースを得ると、至近距離から1-2を決めた。これを受けてファン・ブロンクホルストはシャキール・ファン・ペルシも投入した。ADOはイライージ・デ・ルイターを通じて1-3とする絶好機も迎えたが、肝心な場面でトラップが乱れた。

反対側では、ハジ・ムサがまずポストを直撃。その後72分にようやく決めた。アルジェリア人アタッカーは右から中へ切れ込み、見事なカーブシュートをニキエマの手の届かないところへ沈めて2-2とした。フェイエノールトは終盤に勝ち越し弾を生み出すことができず、試合前まで勝ち点ゼロだったADO相手に、極めて失望の大きい引き分けで終えることになった。