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Eredivisie: Feyenoord Rotterdam v ADO Den Haag Rotterdam - Tsuyoshi Watanabe of Feyenoord Rotterdam looks dejected after conceding a goal (0-2) during the fourth competition round of the 2026 2027 Eredivisie season. The match is set between Feyenoord Rotterdam and ADO Den Haag at De Kuip on 30 August 2026 in Rotterdam, The Netherlands. (Hero Images Yannick Verhoeven) Copyright: xYannickxVerhoevenxImago
Jeroen van Poppel

翻訳者：

フェイエノールト、反撃実らずADOデン・ハーグ戦で痛い勝ち点を取りこぼす

フェイエノールト 対 デン・ハーグ
フェイエノールト
デン・ハーグ
エールディビジ

フェイエノールトは日曜午後、ADOデン・ハーグ戦で極めて痛い勝ち点を落とした。ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト率いるチームは、デ・カイプでいまだ勝ち点のなかった昇格組を相手に2-2で引き分けるのがやっとで、しかも0-2のビハインドから追いつく展開だった。後半の上田綺世とアニス・ハジ・ムサのゴールが敗戦を免れさせた。

キックオフ前からフェイエノールトには痛手があった。ジェレマイア・セント・ジュステがウォーミングアップ中に負傷離脱し、その結果ハビ・ロペスが先発デビュー。ミカ・マルモルは守備の中央に回った。その後、ロッテルダム勢はボールを多く保持して試合に入り、ガウスー・ディアラを通じて最初のチャンスを作った。

それでも先制したのはADOだった。12分、ウサマ・タルガリーヌがあっさりボールを失うと、アウェー側は一気に素早く切り替え、ナイジェル・トーマスが0-1を流し込んだ。ロッテルダム生まれのこのアタッカーにとって、これが今季初ゴールとなった。

その後フェイエノールトは立て直しを図り、十分すぎるほどのチャンスを得た。上田はヘディングを外し、オフサイドでゴールを取り消され、29分にはキリアン・ニキエマと1対1になったが、ADOのGKが同点弾を阻止した。さらにヒバイ・ゼヒールもニキエマを脅かし、フェイエノールトは40分までに実に72パーセントのボール支配率と11本のシュートを記録していた。

優勢に進めながらもフェイエノールトはビハインドのまま前半を終え、ファン・ブロンクホルストはディアラに代えてセム・ステインを投入した。ステインはいきなり脅威となり、再開直後には上田のアシストからポストを直撃。しかし、その後まもなくフェイエノールトは再び打撃を受けることになった。

53分、セク・シラが0-2とした。ADOの見事な攻撃のあと、ペナルティーエリア手前から低いシュートを隅に流し込んだ。この場面でGKチャルク・エルンストは説得力のある対応を見せられなかった。スヒーダム生まれでギニア代表のシラにとって、これがADOでのエールディビジ初ゴールとなった。

その後フェイエノールトは総力を挙げて反撃し、62分にようやく1点を返した。上田がペナルティーエリア内でスペースを得ると、至近距離から1-2を決めた。これを受けてファン・ブロンクホルストはシャキール・ファン・ペルシも投入した。ADOはイライージ・デ・ルイターを通じて1-3とする絶好機も迎えたが、肝心な場面でトラップが乱れた。

反対側では、ハジ・ムサがまずポストを直撃。その後72分にようやく決めた。アルジェリア人アタッカーは右から中へ切れ込み、見事なカーブシュートをニキエマの手の届かないところへ沈めて2-2とした。フェイエノールトは終盤に勝ち越し弾を生み出すことができず、試合前まで勝ち点ゼロだったADO相手に、極めて失望の大きい引き分けで終えることになった。

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