フェイエノールト、不在のアニス・ハジ・ムサを巡りアル・イテハドから増額オファーを受領

アニス・ハジ・ムサ獲得をめぐる争いで、アル・イテハドは諦めていない。『デ・テレグラーフ』によると、サウジアラビアの同クラブはこの土曜日、増額したオファーを携えてフェイエノールトに再び打診する。ロッテルダムのクラブは今週前半、3750万ユーロのオファーを拒否していた。

アル・イテハドは前回のオファーから「数百万ユーロ上乗せ」した条件で、16時30分にNEC戦に臨むフェイエノールトに再接触した。ハジ・ムサはその試合に帯同しない。アルジェリア人MFはチームバスの出発に遅れ、そのまま帰宅した。

フェイエノールトが4000万ユーロ前後のオファーも拒否するのかは注目されるところだ。クラブが最終的に受け入れれば、いずれにせよクラブ史上最高額の移籍になる。現在の記録はマッツ・ウィーファーとサンティアゴ・ヒメネスの名義で、いずれも固定額3200万ユーロとなっている。

アル・イテハドは、フェイエノールトとの交渉が不調に終わった場合に備え、PSVのエスミール・バイラクタレヴィッチも候補に残している。PSVは関心を把握しているが、現時点では待機している。

アイントホーフェンでは、イヴァン・ペリシッチ、サミ・ウアイッサ、デニス・マンの存在により、バイラクタレヴィッチの出場機会の見通しが乏しいため、アル・イテハドが同選手への動きを進めることを期待している。

『アイントホーフェンス・ダフブラット』によれば、PSVは移籍金1000万〜1500万ユーロを見込んでいる。ボスニア代表のワールドカップ出場経験者である同選手は、2029年半ばまでフィリップス・スタディオンとの契約を結んでいる。

いずれにせよ、アル・イテハドには時間がない。サウジアラビアの移籍市場は日曜日に閉まる。



