フェイエノールト、上田綾瀬の後継候補に初のオファーを提示

FR12によると、フェイエノールトはKVCウェステルロにナチョ・フェリ（21歳FW）の獲得を正式に打診した。上田綾瀬の後継者と目される。

今夏、大型移籍が予想される日本人選手・上田の代役だ。昨季25得点を挙げ得点王になった上田には海外複数クラブが興味を示している。

このため、新任テクニカルディレクターのデヴィ・リゴーは新ストライカーを探しており、今週初めにMFシャルル・ヴァンホッテを獲得したばかりだが、ベルギー人脈を生かして交渉を進めている。ヴァンホッテの移籍は未発表だ。

フェリは以前から獲得候補に挙げられていたが、交渉は本格的に始まったばかりだ。フェイエノールトの初提示額は非公開。Transfermarktの推定市場価値は600万ユーロ。

FR12は今週初めに、フェリが移籍に前向きと伝えた。CL出場権が交渉の決め手になるとされる。

フェリは192cmのセンターフォワードで、スペインのユースチームを経て2021年にアイントラハト・フランクフルトへ加入。その後ベルギーに移り、昨季リーグ11得点をマークした。

ただし、移籍実現にはまだ障害がある。フェイエノールト・トランスファーマーケットは「ウェステルローには手強いトルコ人オーナーがおり、フェリの契約は2029年半ばまで残っているため、クラブは有利な立場にある」と伝えた。