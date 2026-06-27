『アルゲメン・ダグブラッド』紙によると、フェイエノールトはKVCウェステルロとナチョ・フェリの獲得で合意した。 ロッテルダムのフェイエノールトは、21歳のスペイン人FWをベルギークラブから獲得することで合意した。同選手は「デ・クイプ」で上田綾瀬の後継者と期待されている。フェイエノールトは、上田がW杯後にビッグクラブへ移籍すると見込んでいる。

フェリはすでにフェイエノールトとの個人合意に達しており、クラブ間でも合意。正式発表は残る手続き待ちで、移籍金は非公表。

フェリは192cmの長身を生かし、ヘディングに強く、常にハードワークする。昨季ジュピラー・プロリーグで100回以上空中戦を行い、勝率64％を記録した。

ウェステルローは昨季、そのフィジカルを活かしフェリをターゲットマンとして起用。アグレッシブなプレッシングと走力は、フェイエノールトが来季求めるインテンシティに合致すると見込まれている。

ファン・ブロンクホルスト監督は、フェイエノールトでフェリをフォワードとしてさらに成長させたいと考えている。昨季37試合で11得点を挙げたが、特にフィニッシュの精度にはまだ伸びしろがある。

ウェステルロには1シーズンしか所属しておらず、2025年にアイントラハト・フランクフルトから150万ユーロで加入した。Transfermarktによる現在の市場価値は600万ユーロとされている。

彼は2021年にフランクフルトにスカウトされるまで、モンタヴェルナー、FCオンティニェント、UDアルシラのユースで育った。この移籍は、プレミアリーグやブンデスリーガから注目される上田綾瀬の去就とは無関係とみられる。